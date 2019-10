Alberto Chicote regresa con más pesadillas en La Sexta

Los pesadilleros (fans del programa Pesadilla en la cocina) están de enhorabuena. Tras más de un año sin emitirse nuevos capítulos (aunque no han cesado las reposiciones), el espacio que presenta el chef Alberto Chicote vuelve a la carga con más casos. Y será a partir de hoy (La Sexta, 22.30). «Esta temporada es la bomba», dice Chicote, consciente de la expectación que hay entre los fieles al programa, que en la pasada, la sexta, acabó con un 10,5% de cuota y más de 1,7 millones de telespectadores. «Hay mucha gente que me dice que ha ido viendo reposiciones los domingos y que ya tiene ganas de programas nuevos», asegura.

Y no solo son nuevos casos de restauradores que le lanzan un SOS al chef para que reflote su maltrecho negocio, sino que también habrá tipos de locales que no ha tratado hasta ahora el programa. «El primero, con el que estrenamos, es un mosto, un lugar muy típico de Jerez donde se sirve vino con algo de comer. Y también iremos a un kebab, que no habíamos tocado antes, y a un buffet libre, haremos un food truck…», añade. La grabación de este último, por cierto, fue muy particular. «Al aire libre y en la plaza del pueblo... No se puede imaginar la expectación», rememora impresionado. Como es habitual, el chef se enfrentará a la suciedad en las cocinas, al desconocimiento, la dejadez del propietario y/o las malas relaciones entre el personal, lo que creará momentos de máxima tensión y otros muy cómicos. «Mucha de esa gente que reclama tu ayuda se niega a reconocer su parte de culpa. Y ahí se produce un choque de trenes y por algún lado tiene que salir», dice sobre sus famosas broncas.

Y es que Chicote se moja. Y si hace falta, se hunde. En el barro. Es lo que le pasará en el programa de estreno, el que se desarrolla en el Mosto Tejero: persiguiendo al dueño, a quien no se le había ocurrido otra forma de huir de los problemas que montado en un tractor, el chef acabará con barro hasta las rodillas. Visto está que la nueva temporada cumplirá las expectativas de los pesadilleros más exigentes.

CHICOTE NO SE RETIRA / Chicote no para quieto: es dueño de tres restaurantes, está grabando un nuevo programa de talentos y hoy regresa a La Sexta con su programa estrella. Sin embargo, y pese a reconocer que su ritmo de vida no le permite dormir mucho, los planes de Chicote no incluyen «abandonar la cocina ni la televisión». Su idilio con Atresmedia comenzó en 2012 con Pesadilla en la cocina, adaptación del programa británico de telerrealidad culinaria Kitchen Nightmares que presenta el cocinero Gordon Ramsay. Desde entonces Chicote ha presentado seis temporadas de este programa, así como Top Chef, ¿Te lo vas a comer? y la retransmisión en directo de las campanadas de Nochevieja los últimos seis años.