Chicote: "Siempre he hecho tele útil"

Después de siete años echando una mano a restaurantes en crisis en 'Pesadilla en la cocina', de cuatro temporadas buscando al mejor cocinero profesional de España en 'Top chef' y de destapar fraudes alimentarios en '¿Te lo vas a comer?', Alberto Chicote se embarca este miércoles 15 de enero en su primer proyecto televisivo no gastronómico. Se trata de 'Auténticos' (La Sexta, 22.40 horas), un programa en el que el conocido chef ayuda a personas con discapacidad intelectual a conseguir sus sueños, y en el que el compañero de Cristina Pedroche en las campanadas de Atresmedia deja de lado los enfados a los que nos tiene acostumbrados en la pequeña pantalla para mostrar su lado más humano.

"El sueño lo tienen que lograr ellos, pero nosotros podemos facilitarles el trabajo, encontrar a alguien que pueda darles los mejores consejos, animarles y acompañarles en este viaje", explica Chicote, que recalca "la valentía y el arrojo" de los protagonistas de 'Auténticos'. "Los espectadores van a ver en el minuto uno a una persona con una discapacidad, y en el minuto dos se van a olvidar de esa discapacidad y van a ver a una persona de la que se van a enamorar", defiende el chef.

El programa aborda en cada uno de sus seis episodios dos casos diferentes. Este miércoles es el turno de Alejandro, un joven con síndrome de Down que trabaja como cocinero y que aspira a formarse con el chef Dani García, y de Eli, que sufre el síndrome de Turner, una apasionada de los animales que colabora con el veterinario de su barrio y que sueña con trabajar en el zoo. José Manuel, con síndrome de Asperger y que estudia joyería; Dara, con parálisis cerebral y que quiere ser activista para la inclusión de las personas con problemas de movilidad, y Roberto, con síndrome de Down y que anhela formarse como entrenador de porteros de fútbol, serán otros de los protagonistas.

"Más que prejuicios, lo que hay es mucho desconocimiento sobre la discapacidad, y eso nos impide contemplar a estas personas en toda su dimensión", asegura Chicote, para quien lo más relevante no tiene por qué ser siempre que los protagonistas logren su sueño, sino todo lo que desencadena este esfuerzo. "El programa no se acaba cuando consiguen lo que quieren, o no lo consiguen, porque quien no lo logra va a seguir intentándolo y quien lo consigue tiene una continuidad", reflexiona.

EMOCIÓN Y LÁGRIMAS

Él reconoce que se ha emocionado con las historias que abordan en el programa, y le veremos llorar en más de una ocasión. "A lo mejor es que soy un poco raro, pero yo me pongo a ver las olimpiadas y veo a unos tíos que se están jugando el esfuerzo de tantos años en unos segundos y me emociono", confiesa el chef, cada vez ligado a proyectos televisivos con tintes más sociales.

"'¿Te lo vas a comer?' era la evolución natural de 'Pesadilla en la cocina', pasar de ir a sitios en los que te llamaban a otros en los que no te llamaban", explica Chicote sobre un programa con el que llegó a provocar la dimisión de la directora de una de las residencias de ancianos que dejó en evidencia en el programa, donde también han puesto en entredicho la calidad de los productos de comedores escolares y de los menús del Ejército. "Hay quien me dice que ahora hago tele útil. ¡Pero con 'Pesadilla' también hacía tele útil!", reivindica el cocinero, que ya está a punto de iniciar el rodaje de la octava temporada del programa que le dio a conocer.