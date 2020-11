Esperanza Aguirre planta a Gonzo en el regreso de 'Salvados'

'Salvados' cambió de presentador el año pasado, pero este domingo (La Sexta, 21.25 horas), en el estreno de la segunda temporada con Gonzo al frente del programa, los telespectadores podrán ver una secuencia que seguro que les transportará al pasado, a los tiempos de Jordi Évole. Esperanza Aguirre volverá a dejar con la palabra en la boca a su entrevistador, saliendo despavorida y molesta por las preguntas del periodista gallego, como ya hiciera hace unos años con su predecesor.

La exministra repite espantada cuando Gonzo le pregunta sobre su gestión sanitaria durante los años que fue presidenta de la Comunidad de Madrid. "Cómo lo sabía yo!", se le oye decir antes de dar por finalizada la entrevista de forma abrupta. El programa de este domingo analizará la gestión de la crisis del coronavirus en España, rodeada de polémica en los últimos meses.

En uno de los países del mundo más afectados por el covid, pacientes y personal sanitario denunciarán ante las cámaras los graves problemas del sistema y la falta de recursos en la sanidad pública. "Veremos si la bronca política ha servido para tapar ciertas carencias", avanza Gonzo. Él, acostumbrado a cuestionar a los que mandan tras su paso por 'Caiga quien caiga' y 'El intermedio', considera que el tono de las comunicación política está cada vez más caldeado "porque resulta rentable": "La bronca es un tiempo que se ahorran los políticos para explicar temas que nos afectan a los ciudadanos", afirma.

LA MINISTRA DE TRABAJO Y ALEMANIA

La pandemia ocupará, desde otras perspectivas, más programas de la nueva temporada de 'Salvados', porque "el coronavirus ha puesto sobre la mesa muchas carencias", según su presentador. "Cuando el tsunami del virus se vaya, habrá que hacer un análisis de cómo se resiente la economía y cuáles son las consecuencias sociales", reflexiona el periodista. Así, en la segunda entrega, el programa viajará a Alemania para ver cómo se está enfrentando a la crisis de forma muy distinta a España, mientras que otra semana Gonzo recorrerá junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, algunos de los barrios más golpeados por la recesión económica para escuchar las inquietudes y las críticas de los trabajadores al Gobierno.

En la primera ola los convirtieron en héroes.

En la segunda, los han abandonado.



El próximo domingo: #SalvadosSanidad, estreno de la nueva temporada. pic.twitter.com/JmtMgZNEjT — Salvados (@salvadostv) November 1, 2020

El programa también pretende recuperar algunos de los temas que les quedaron colgados en el tintero cuando llegó la pandemia y tuvieron que parar de rodar y suspender las emisiones. "Tenemos que reciclar ese material, adaptándolo a la nueva situación", explica Gonzo. Uno de ellos es el de los niños con autismo, que ahora "necesita una visión más amplia explicando qué sucede en estos momentos con la gente con necesidades especiales". Y recuperarán algo que hace tiempo que no se veía en 'Salvados': "Aunque un responsable político diga que no nos concede una entrevista, lo vamos a buscar y en un acto le hacemos las preguntas que queríamos hacerle y que no nos ha permitido". Uno de los clásicos del programa que innovó con su transgresor estilo periodístico.