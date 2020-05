Spotify estrena 'Xrey', una investigación sonora sobre Juan Carlos I

Sobre la figura del rey Juan Carlos I se han escrito muchos artículos, algunos libros y se han realizado varios documentales y reportajes, pero nunca se había hecho un acercamiento al histórico personaje a través exclusivamente del audio y en formato 'podcast'.

Esta es la original e interesante propuesta que los periodistas Álvaro de Cózar, director y guionista, y Toni Garrido, productor, plantean con 'Xrey', un trabajo sonoro sobre la historia del Rey emérito. A través de audios inéditos, entrevistas y más de 40 testimonios directos, como los de Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey, Paul Preston y Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros, se desvelan los momentos más importantes de la vida del monarca y se descubre a un personaje que según Garrido “lleva 50 años escondido en la luz”.

Dividida en 10 capítulos, más dos extras, de 25 minutos de duración con entrega semanal, la serie se fundamenta en una exhaustiva investigación periodística y plantea el reto de descubrir la historia menos conocida de uno de los personajes más conocidos de España. “Contar las historias más contradictorias, las más menos conocidas y las que no se han contado sobre el Rey y contarlas en un formato que permita fijar el relato”, según De Cózar. Así la muerte de su hermano, su boda con la princesa Sofía, su relación familiar con Suiza y su papel internacional están presentes en la serie.

Para ello, los autores cuentan con el soporte de la plataforma Spotify, que ya dispone de más de un millón de podcats a nivel internacional de diferentes temáticas, y que con Xrey estrena una serie de "futuros trabajos en España", según confrima Federica Tremolada, directora general para el sur y este de Europa de Spotify.

Los oyentes descubrirán un rey Juan Carlos mucho menos campechano que su imagen habitual

El objetivo del podcast “no es contar exclusivas, es contar la vida del Rey”, pero los autores subrayan que las ultimas noticias aparecidas, como las cuentas en Suiza y los cobros de comisiones, también van a estar presentes en el trabajo. De Cózar asegura que los oyentes irán descubriendo “un Juan Carlos más interesante, más solitario, más triste y más atormentado de la habitual imagen de campechanía que se ha ofrecido del Rey”.

El trabajo basa su fuerza en las declaraciones de personajes profundamente conocedores de la figura de Juan Carlos y si bien en algún caso rehusaron participar -“prefirieron no meterse en este jardín”- o la negativa a última hora por razones de edad del que fuera Secretario de Estado de EEUU, Henry Kissinger, el resto aporta un relato que permitirá descubrir un personaje que "siempre trató huir de algo, un personaje que trata de evadirse, y que no es hasta el final de su reinado que no se descubre que es lo que le motivaba a salirse de su personaje oficial”, en palabras de De Cózar.

Música e Inteligencia artificial

También la utilización de la inteligencia artificial para la recreación de la voz de un personaje histórico y la música son elementos muy importantes en la serie. Así la versión electrónica del 'Himno de España' o la regrabación de una canción popular critica con Juan Carlos I, son algunos de los elementos “que envolverán al oyente para engancharle a la historia menos conocida del Rey ”, dice Garrido.

Sobre las posibles presiones recibidas en la elaboración del documental Garrido es claro “desde el primer momento la Casa Real conocía el trabajo y rehusó participar en él (descartando una entrevista con el Emérito, por ejemplo), pero tampoco ejercieron presiones para dificultarlo”. Y acerca de si tras su investigación creen que el actual rey Felipe VI tiene un Xrey por hacer, De Cózar afirma, “al menos da para hacer una radiografía”.

Las dos primeras entregas, Una ley de un solo artículo 1 y 2 , que realizan un profundo análisis sobre la abdicación de Juan Carlos, están disponibles desde hoy en la plataforma.