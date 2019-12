1.300 personas conviven en la región con el VIH

Según los últimos datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura se estima que existen en la región unas 1.300 personas que viven con el VIH. Un 78% son hombres y el 22% mujeres y del total de casos, la mitad han alcanzado ya la fase de Sida.

La progresión de la infección por VIH hacia la enfermedad del Sida se ha ido controlando con el paso del tiempo, gracias al desarrollo de los tratamientos antirretrovirales, que han permitido que el avance de la infección se haya detenido de forma significativa a partir de 1996 y también que la mortalidad asociada a la infección se haya reducido. Aunque no existe una cura, esos nuevos fármacos sí permiten controlar la evolución de la infección por VIH, impidiendo que avance y por tanto que se acelere el debilitamiento del sistema inmune y puedan aparecer otras enfermedades asociadas que pueden poner en peligro la vida del enfermo.

Sexo sin protección

Junto a la revolución que supusieron los nuevos tratamientos hace y más de 20 años, las campañas de sensibilización y prevención y la extensión de las pruebas para detectar la enfermedad, han detenido en la última década la aparición de nuevos casos. Se estima que aparecen unos 40 casos nuevos cada año, y se acogen de momento con cautela los 19 nuevos casos que arroja la estadística del año pasado menos de la mitad que el año anterior y la cifra más baja de los últimos cinco años.

El sexo es la práctica de riesgo que constituye la principal vía de transmisión de las nuevas infecciones. En un 43% de los nuevos casos detectados la vía de transmisión ha sido sexual, tanto en relaciones heterosexuales como homosexuales sin protección.

Cada año, diez personas con VIH llegan a la fase de Sida y entre 14 y 15 personas fallecen por la enfermedad en Extremadura.

Cómo se detecta

La detección precoz es una herramienta esencial en el tratamiento y control de la infección. Casi la mitad de los diagnósticos en la región llegan en fases iniciales en las que aún no han parecido síntomas. Pero hay un 11% de diagnósticos que se producen cuando la infección ya ha evolucionado a Sida.

La prueba que permite detectar si una persona se ha infectado por el VIH se puede realizar en el SES, pidiendo cita con el médico de familia, que solicitará una muestra de sangre. Fuera del sistema sanitario público se puede realizar también en el programa que el SES tiene subvencionado al comité Antisida (CAEX), en sus dos sedes en Cáceres o en Badajoz (pidiendo cita en el teléfono 927226143). La Fundación Triángulo tiene en marcha también un proyecto para proporcionar la prueba en zonas rurales.

VIH no es Sida

Tienden a confundirse, pero VIH y Sida no son sinónimos, por lo que tener VIH no significa tener Sida, aclaran en el Comité Antisida de Extremadura (CAEX). La diferencia entre ambos es importante. Estar infectado por el VIH significa que el virus ha entrado en el organismo y ha comenzado a extenderse y ha desarrollarse. El Sida es un conjunto de síntomas que aparecen cuando la inmunodeficiencia que provoca el VIH ya es muy acusada y proliferan por tanto otras enfermedades. Dentro de la progresión de la infección, se considera que el Sida es la etapa más grave. r. c.