Aviso: ¡prohibidas las novatadas!

La Universidad de Extremadura advierte: «las novatadas están absolutamente prohibidas en todos los espacios universitarios». No se permitirá celebrar en ninguno de los campus de la región y además informan de que pondrán un teléfono a disposición de todos los alumnos para denunciar cualquier tipo de conducta relacionada con estas actividades: el 924289306 y el correo electrónico viceestu@unex.es. «Cualquier alumno que entienda que se han sobrepasado los límites que considere oportunos que nos llame inmediatamente porque utilizaremos todos los recursos legales a nuestra disposición para defender a esta persona», apuntan desde la Universidad de Extremadura. «Porque hay una línea muy delgada entre lo que puede ser una broma y lo que es la humillación», insisten. La advertencia de la UEx no es nueva. Hace años que la institución extremeña quiere acabar con estas prácticas que considera «arcaicas» y «denigrantes», y cada inicio de curso lanza una campaña para erradicarlas. «Existen muchas formas de dar la bienvenida a los nuevos alumnos que se incorporan a la vida universitaria. Y no queremos en nuestras ciudades y campus estén repletos de jóvenes carapintadas en cordada, más propios de un campamento de verano de película americana, que de una universidad que pretende ser innovadora, europea y avanzada», destacó el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en la campaña del curso pasado.