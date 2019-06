Cs no entrará en el gobierno del Ayuntamiento de Cáceres

Ciudadanos ha mercadeado con los cacereños y con Cáceres. Vienen a hacer negocios y gracias Rafa por no permitírselo. No ha faltado al respeto teniendo a una ciudad hasta anoche esperando si le daban del gobierno al PP o al psoe. No cuadra, chicos de C,s al PP le pido de todo incluida la repartición de la Alcaldía 2 años para cada grupo y al psoe nada ??? ... que hay por detrás que no queréis que sepamos.... hoy 15/06/19 se inicia la debacle del C,s Cáceres, los cacereños no perdonan las traiciones, las malas artes de estos días, el mercadeo y el esperpento. C,s Cáceres le ha servido en bandeja y sin condiciones el gobierno a Salaya, al psoe. Que Dios nos coja confesados!!!