El Gobierno aprueba las tres primeras exhumaciones de fosas desde 2011

Antes de final de año y por primera vez desde el 2011, el Gobierno central financiará la búsqueda de desaparecidos en la represión franquista en tres fosas de Extremadura. Las actuaciones se llevarán a cabo en Fuentes de León, Puebla del Maestre y Navalmoral de la Mata y podrían iniciarse en un plazo de dos semanas, según han trasladado desde el Ministerio de Justicia a algunos de los alcaldes de estas localidades. De esas tres actuaciones, solo la de Fuentes de León será una excavación propiamente dicha, mientras que en Puebla del Maestre y Navalmoral de la Mata, lo que se llevarán a cabo son sondeos arqueológicos en terrenos próximos a los cementerios de ambas localidades, y en los que los testimonios orales apuntan a la posibilidad de que haya fosas comunes. «Lo que se hará en esas catas es verificar que hay en su interior restos humanos compatibles con víctimas de la represión», según apuntan desde la Asociación de Memoria Histórica de Extremadura.

En cuanto a la actuación en Fuentes de León, se trata de una segunda fase de una excavación que se llevó a cabo este verano en la fosa que hay en el cementerio municipal, el único sitio del pueblo en el que se tiene constancia de que se llevaran a cabo fusilamientos. En el verano de 2018 se realizaron allí los primeros trabajos: unas catas en las que se localizaron dos cuerpos.

Con esos datos, el pasado mes de julio la Asociación de Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) realizó, con fondos autonómicos, los primeros trabajos para extraer algunos de los 90 cuerpos que se estima que hay dentro. Se recuperaron los restos de 14 personas.

El 18 de noviembre/ Ahora es el Ministerio de Justicia el que pone en marcha esta actuación, que permitirá que se siga trabajando en esa fosa. «No sabemos cuántos cuerpos hay con certeza porque durante la campaña de exhumación de este verano nos llegaron testimonios con nuevos nombres de personas que podrían estar ahí», indica el alcalde de Fuentes de León, Francisco Martínez. La previsión inicial era que los trabajos pudieran iniciarse el 18 de noviembre, aunque podría ser antes. La actuación allí se podría prorrogar «hasta mediados de diciembre o incluso hasta final de año», añadió el regidor.

Para el responsable de la Armhex «aunque estas actuaciones lleguen más tarde de la cuenta, no hay que despreciarlas porque hay familias de estas tres localidades con algún allegado en esas fosas, que han recibido la noticia con satisfacción», recuerda José Manuel Corbacho.

Hace más de un año que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció en el Congreso que asumirían la iniciativa con los desaparecidos del franquismo y este paso va en esa línea. La actuación afecta a un total de 13 enterramientos, además de en Extremadura, en Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. El importe máximo de cada contrato será de 15.000 euros; 195.000 en total, según adelantó el miércoles El País.

Los trabajos suponen además los primeros que se llevan a cabo en la región con fondos estatales desde el 2012, cuando se exhumó la fosa ‘El Valle’, situada entre Mérida y Arroyo de San Serván, con la subvención aprobada en noviembre del 2011 con cargo al paquete de ayudas habilitado por la Ley de Memoria Histórica que aprobó en 2007 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, no se han vuelto a convocar las ayudas con cargo a esta ley que no se derogó en la etapa de Mariano Rajoy aunque se vació de contenido al no dotar de fondos nunca más la convocatoria que había financiado en los años anteriores las excavaciones en fosas de todo el país. De hecho, desde la Asociación de Memoria Histórica extremeña reclaman una modificación del articulado de la ley estatal para que estas ayudas no vuelvan a quedar sin efecto y para que sea el Estado el que asuma la iniciativa «aunque sea con un modelo colaborativo con las asociaciones». Piden también a la Junta de Extremadura que en el presupuesto del 2020 se habilite una partida para nuevas excavaciones, en virtud de lo establecido en la ley regional de memoria histórica que se aprobó el 24 de julio.

50 fosas en extremadura/ En Extremadura se estima que hay medio centenar de fosas consideradas de carácter preferente, aunque no hay una cifra exacta y de hecho hay historiadores que apuntan a que «casi en cada municipio hay una fosa», recuerda Corbacho. Ahora mismo no hay un registro detallado y la cifra va variando porque la documentación existente es muy precaria porque, salvo los fusilamientos que se llevaron a cabo como consecuencia de consejos de guerra, los demás no quedaron registrados en su mayoría y la única información disponible es a través de testimonios orales. «No dejamos de recibir información y peticiones de familias que buscan a sus desaparecidos y señalan nuevos lugares en los que podría haber una fosa», dice Corbacho.