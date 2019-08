Sandalio Mateos: «Las carreteras acabaron con olivares, ¿y qué?»

Él tampoco participó en la consulta popular porque dice que casi todo el pueblo está en contra y que prefería no pronunciarse, aunque su postura es a favor de los dos parques eólicos. «Es algo que beneficia a la comunidad, no solo a Montánchez, porque si se produce electricidad con los molinos, es un bien común para los demás», dice Sandalio Mateos, de 84 años. «Es mentira que se vaya a perjudicar al turismo porque Montánchez quedaría exactamente igual. Y el ayuntamiento va a tener ingresos muy importantes», asegura. Continúa: «Montánchez antes no tenía comunicación ninguna, luego hicieron dos carreteras y estropearon un montón de olivares... ¿y qué? A la larga no pasa nada».