Twitter e Instagram son sus fuentes de información, aunque reconoce que desde que vive en Sevilla está más apartada de la actualidad política. «Cuando vivía con mis padres me enteraba más por ellos de ciertas cosas, con mis amigos no hablo mucho de temas polémicos porque hay gente con más de carácter y no se puede debatir, así que preferimos no discutir y que haya buen ambiente», expresa la emeritense Nieves Bermejo García, que tiene 18 años y estudia Ingeniería Aeroespacial.

Lo que sí asegura es que quiere votar, lo hará por primera vez el 28 de abril, y cree que todo el mundo debería ejercer ese derecho. «Aunque me da cierto respeto, sé que es solo un voto, pero ya estás decidiendo».

No sabe muy bien cuáles son los programas de cada partido, pero expresa que para ella lo más importante es que se apueste por la educación, «que es la base de todo». También, que si se va a trabajar a otro país, sea una opción y no una obligación.

Sobre qué papeleta cogerá, manifiesta: «Lo único que tengo claro es a quién no voy a elegir».