«¿Para niña o para niño? Para jugar»

Dice que hay clientes a los que incluso les molestan algunas imágenes de su catálogo de Navidad. Aunque son los menos. También ha escuchado, por ejemplo, detrás del mostrador: «Mi nieta me ha dicho que quiere una caja de herramientas, pero yo me niego». Y muchos siguen preguntando por juguetes para niñas o para niños. «Continúa muy presente esa distinción. Queda mucho por hacer todavía, aunque ya hemos abierto camino», asegura. Quien se expresa es Andrés Ávila, al frente de Toy Planet, una de las escasas tiendas infantiles en Extremadura (es una franquicia a nivel nacional) que apuestan por una publicidad no sexista en su marketing para los regalos de Reyes. Empezaron hace siete años y cada vez hay más imágenes dentro de ese catálogo navideño que abogan por romper con los tradicionales roles de género.

Ávila lleva 30 años «vendiendo ilusión», como él define su trabajo, y ha visto la evolución desde primera fila. «Algunos tienen ya muy interiorizado el cambio y lo agradecen. Ven como algo natural que un niño juegue con muñecas y una niña con coches». Otros todavía no.

También explica Ávila el cambio en la manera de atender de los dependientes: «No pueden preguntar si el juguete es para chico o para chica. Solo para qué edad y de qué tipo».

¿QUÉ SIGNIFICA? / ¿Qué implica que la publicidad no sea sexista? En este caso, que se empleen fotografías de niñas con un camión, con dinosaurios o con un kit de mécanica, o de niños con muñecos a los que hay que darles de comer, o divirtiéndose con la clásica cocina en miniatura o el carro de la compra.

Son conceptos distintos que ayudan a eliminar imposiciones desde la infancia, como por ejemplo que los cuidados recaigan siempre en manos femeninas.

REGALOS DE REYES / El periplo por los almacenes en busca de regalos para la Navidad y el día de Reyes ha empezado. Es la época en la que las jugueterías hacen su agosto. Por eso desde los ayuntamientos de Cáceres y Mérida han querido aprovechar el contexto para lanzar sendas campañas que ayuden a romper con los estereotipos sexistas.

Desde el Consistorio cacereño han titulado esta iniciativa como «¿Azul o Rosa? Qué más da. Los juguetes no tienen género. No se lo pongas tú». Ha sido un trabajo conjunto de las concejalías de Asuntos Sociales, Educación, Mujer, Infancia, Igualdad y LGTBI.

Se han distribuido un centenar de carteles en colegios y establecimientos comerciales, estos también aparecen en autobuses y pantallas digitales repartidas por la ciudad, y se han difundido los contenidos por las redes sociales. También se ha informado a los empresarios del sector.

Por su parte, en la capital emeritense es el tercer año que se pone en marcha esta actividad que en esta ocasión han llamado ‘Juega en igualdad’. «El juego es libre y espontáneo. No hay juguetes de niñas o de niños. Evitemos que se transmita esta idea», es el principal argumento que defienden.