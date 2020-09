«La mayoría de los vecinos están a favor del proyecto (para explotar una mina de litio) porque sería muy importante para el pueblo», dice Juana María Hernández, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cañaveral. Hace un año que la Lithium Iberia investiga las condiciones del yacimiento de Las Navas y desde el consistorio siempre se ha apoyado una iniciativa que confían que se convierta en un revulsivo para el empleo en la zona.

«Hay una buena sintonía con la empresa y sabemos que los trámites van siguiendo su curso», añade sobre el proyecto, que se ubica en una finca municipal situada a unos 10 kilómetros del pueblo. Precisamente la distancia que hay entre la zona en la que se prevé desarrollar la actividad (se prevé que sea 6 años a cielo abierto y 13 en galería) es otra de las claves de la buena acogida a este proyecto, que está a la espera de que la Junta de Extremadura redacte el documento de alcance, que debe definir todos los requerimientos medioambientales a los que deberá cumplir. La previsión es que, si no hay contratiempos, la actividad extractiva se pueda iniciar a finales de 2022 o principios de 2023.Mientras tanto, a escasos tres kilómetros de Cáceres, la empresa Infinity Lithium trata de explotar el litio, avalada por la Comisión Europea, aunque arrinconada por la férrea oposición de una parte de la población y grupos ecologistas. El proyecto no tiene tampoco el visto bueno de la corporación municipal, que no respalda un proyecto extractivo en el entorno del casco urbano y que afectará a las inmediaciones de la Sierra de la Mosca.

«Este yacimiento es clave para el desarrollo de los automóviles eléctricos», defiende Vincent Ledoux-Pedailles, director ejecutivo de Infinity Lithium, quien remarca que la pandemia ha dejado al descubierto la necesidad que tiene Europa de abastecerse de hidróxido de litio para apuntalar el sector del transporte sostenible. Toda la producción que obtenga esta empresa será para consumo exclusivo en el continente, donde apenas se produce este preciado mineral.

Los beneficios para la comarca que pregonan los responsables de Infinity Lithium no convencen a algunos vecinos que agrupados en torno a la asociación Salvemos la Montaña se resisten a cejar en la lucha contra la intervención en este yacimiento formado hace más de 300 millones de años.

Y las baterías

A los dos proyectos mineros se une además el único proyecto industrial que se ha comunicado hasta ahora vinculado a la actividad extractiva en estas zonas. Phi4tech abandera la instalación de una fábrica de baterías de litio que utilizaría una parte de los recursos que se extraigan en la mina de litio de Cañaveral. El anuncio ha estado exento de polémica por el interés que distintos ayuntamientos han mostrado por atraer a su núcleo la iniciativa, que la empresa pretende instalar en la plataforma logística de Badajoz. El Ayuntamiento de Cañaveral fue el primero en ofrecer terrenos y el de Cáceres también se ha interesado, mientras la Diputación de Cáceres abogaba por que se instalara en la misma provincia en la que se extraerá el recurso minero, como compensación a la actividad extractiva que soportará.