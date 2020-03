Santiago de Alcántara pide la evacuación

El otro brote importante en los centros de mayores de la región se ha registrado en la residencia de Santiago de Alcántara, que hasta ayer sumaba tres fallecimientos a causa de esta pandemia. Tal y como se conoció ayer, el Servicio Extremeño de Salud (SES) acordó trasladar hasta el hospital Quirón de la capital cacereña a siete internos contagiados. El alcalde, Eusebio Batalla, cree que no es suficiente y ha solicitado la evacuación completa del centro de la tercera edad para frenar la propagación del virus.

De no ser posible esta medida exige que se desinfecte el geriátrico y que se dote de todo el material médico necesario. Lo que pide es que se actúe como ya se ha hecho en Arroyo de la Luz, que se ha convertido en un pequeño hospital, con un médico internista que atiende a los infectados y con material necesario para los aislados (oxígeno, goteros,…). Se queja además de que el transporte de los mayores no fue el correcto: «Los llevaron a todos en una ambulancia colectiva, a todos juntos, sin separación y solo iba el conductor. Así no puede ser», critica.

El SES afirma que en estos momentos se está valorando cómo actuar con todas las residencias de ancianos. Estudia la situación (con o sin infectados) y los medios que tiene cada una para tomar una decisión.