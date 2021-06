Stephen King, unos de los escritores de terror más relevantes de la historia y autor de obras tan populares como 'Carrie', 'El Resplandor' o 'It', ha confesado qué hubo una película del género en el que es un maestro que le aterrorizó más allá de lo que estaba dispuesto a aguantar.

El exitoso autor se ha sincerado durante una entrevista de la serie documental 'Eli Roth's History of Horror', en la que el director de cintas como 'El infierno verde' le ha preguntado "¿Qué te da miedo?".

"La primera vez que vi 'El proyecto de la Bruja de Blair', estaba medicado en el hospital" ha explicado King. "Mi hijo me la trajo en VHS y me dijo: 'Tienes que ver esto'. A la mitad le dije: 'Quita eso, me está dando demasiado mal rollo'. El creador de 'El Resplandor' estuvo hospitalizado y sometido a intensa medicación en 1999, después de haber sido atropellado, lo que justifica parcialmente el gran impacto que la película tuvo en él.

Estrenada en 1999, 'El proyecto de la Bruja de Blair' es una de las películas de terror más impactantes de las últimas décadas. Su singular estilo de grabación casera, con imágenes rodadas cámara en mano que simulaban ser el metraje en bruto encontrado de un documental que estaba siendo filmado por tres estudiantes en un bosque sobre la presunta leyenda de una bruja, hizo que sus escenas de terror fueran muy inmersivas e infinitamente más intensas que las del género al uso.

Un estilo singular que fue emulado por Paco Plaza y Jaume Balagueró en las dos primeras entregas de la saga española de zombies, 'Rec', así como en la estadounidense 'Paranormal Activity'. Con estos ingredientes, y gracias a una brillante y por entonces muy novedosa, campaña viral que corrió la voz de que se trataba de una historia real, se convirtió en un fenómeno que fue más allá de los cines y que, teniendo en cuenta su bajo presupuesto y los casi 250 millones que recaudó en taquilla, la convirtió en la cinta más rentable de la historia del cine.

En este sentido, King señaló en la reedición de su ensayo Danza Macabra por qué la película era tan aterradora. "'La Bruja de Blair' tiene una cosa y es que parece jodidamente real. Otra cosa que tiene es que se siente jodidamente real", señalaba el autor antes de añadir que es por ello por lo que "es la peor pesadilla que he tenido, de las que uno se despierta tosiendo y llorando con la certeza de haber sido enterrado vivo y luego resulta que el gato había saltado a la cama y se había echado a dormir sobre tu pecho".