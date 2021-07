Dieciocho años después del nacimiento de la exitosa saga de terror que arrancó con 'Km 666: desvío al infierno', llega a las salas de cine españolas este viernes 'Wrong Turn: Sendero al Infierno', un remake bajo la dirección de Mike P. Nelson, con la española Charlotte Vega como protagonista.

Con el mismo guionista de entonces, Alan B. McElroy, la cinta cuenta la historia de un grupo de jóvenes -Jen (Vega) y sus amigos- que al desviarse de su ruta de senderismo en el Sendero de los Apalaches se adentran en las tierras de una comunidad oculta, la Fundación, que estará dispuesta a hacer de todo para proteger su estilo de vida. Tras encontrarse repentinamente bajo asedio, los jóvenes parecen encaminarse inevitablemente hacia el punto de no retorno, a menos que Scott (el premiado Matthew Modine), padre de Jen, consiga llegar hasta ellos a tiempo.

A pesar de ser una nueva versión de la cinta original, Mike P. Nelson confiesa en una entrevista con Efe que “poco” tiene que ver con aquella película que masacraba jóvenes en un bosque protagonizada por Eliza Dushku y dirigida por Rob Schmidt. “Es una idea totalmente refrescante, eso es lo que también me gustó. Fueron muy atrevidos a la hora de querer innovar. Es una cinta que tiene menos ‘gore’ y mucho más realismo, y eso la aleja de las anteriores”, avanza.

Nelson, que ya tiene bagaje en el cine de terror, confiesa que sentía “cierta presión” al dirigir esta cinta, cuya saga tiene cientos de seguidores. “No te voy a mentir estaba nervioso -ríe-, pero a la vez me sentía bastante cómodo porque trabajaba con el guionista original, y sabía que eso era una garantía segura”, señala sobre este filme que llega a las salas españolas este viernes y que fue estrenada en enero en Estados Unidos.

Desde el que cineasta recibiera el guion a finales de 2017 confiesa que se “sintió muy atraído por el proyecto”, ya que tiene una trama y unos giros que hacen que el público se “quede asombrado cada minuto”. “Me quedé súper atónito. McElroy ha hecho un gran trabajo porque va en contra de todo lo que uno espera y esos guiones son los que me gustan a mí. Por eso acepté y me metí de lleno en esta aventura”, declara.

El cineasta no escatima en halagos hacia Charlotte Vega, la española de 27 años que protagoniza la cinta y que ha llegado a Hollywood pisando fuerte. “Es una de las mejores actrices con las que he trabajado nunca. Una profesional de los pies a la cabeza, siempre dispuesta a hacer lo que tú le dices y dar todo de ella cuando se mete en la piel del personaje”, apunta. Jen ha sido también una experiencia inolvidable para la actriz de series como 'El secreto de Puente Viejo' y 'Velvet' y de películas como 'El club de los incomprendidos' y 'La librería'. “Cuando leí el guion me gustó muchísimo el arco del personaje, el crecimiento y la evolución que tiene, creo que está muy bien trabajado”, cuenta a Efe la actriz, hija de padres ingleses.

Vega lleva el peso de esta historia y hace el viaje principal. Al principio es “una persona indecisa, un poco más inocente” y luego va “encontrando su fuerza al ser sometida a estas situaciones tan extremas que no se espera”.

Y es que 'Wrong Turn: Sendero al Infierno' no es solo sangre y miedo. Cuenta la historia de dos bandos y "te da la oportunidad de cuestionar quién es el bueno y quién es el malo", explica Vega. "Eso me parece refrescante como película de terror. Cada bando tiene su perspectiva, cree en ella y de ahí parte el conflicto de la película. Es una combinación de sangre, gore y un mensaje social", agrega.