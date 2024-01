¿Qué es La Pacheca?

Desde La Pacheca intentamos romper el mito que tienen las hamburguesas encima. En todo el mundo son denominadas como ‘comida basura’, nosotros estamos luchando para romper esa idea demostrando que se puede hacer una hamburguesa de calidad, con buenos productos, casera como las han hecho siempre las abuelas o las madres en casa. Es decir, nos gustaría que la hamburguesa formase parte de la dieta mediterránea, como ya pasó con la pizza.

¿De dónde sale esta idea?

Pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho la hamburguesa. He viajado por muchos lugares y siempre buscaba comer distintas combinaciones de este producto allá donde estuviera. Como amante de la hamburguesa, a mí mi madre siempre me las hizo: me picaba la carne, me la guisaba… y hoy en día la seguimos haciendo así. De ahí nace el concepto que da vida a La Pacheca.