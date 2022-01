Ana Guerra fue la protagonista de la última entrega de 'Fuera del mapa', el programa en el que Alberto Chicote se lleva a famosos a descubrir un paraje escondido de la geografía española. Durante el trayecto, la cantante se sinceró con el cocinero acerca de su carrera, que comenzó hace ya más de cuatro años, cuando apareció en 'OT 2017'.

Tras este tiempo, la vida de muchos de los triunfitos ha cambiado, pero sobre todo lo ha hecho su relación. Según expresó la cantante, el contacto entre ellos ha ido decayendo: "Lo pasé mal cuando pasó porque no me imaginaba la vida sin cada una de las 15 personas que entraron conmigo a la academia".

Para la cantante, la separación empezó al haber "diferentes niveles" entre ellos "y que la industria musical te convierte en competidores". Aunque dejó claro que se lleva "increíble" con todos, que "hablan" y que "les quiero un montón", pero la incompatibilidad de agendas ha hecho que la relación se haya deteriorado: "Aitana y yo estábamos juntas las 24 del día cuando salimos, ahora no hay tiempo", comentó.

Durante este periodo "me he quedado sin gente", reconoció. "Los que están son los que siempre han estado", afirmó, para después añadir: "A lo largo de estos tres, cuatro años, me he sentido traicionada por personas que creo que me ha alejado de su vida por no ser tan importante". Ana aseguró que Ricky Merino y Roi Méndez son "las dos personas con las que mejor me llevo". "Por lo menos tengo dos, ya me doy con un canto en los dientes", añadió.

Ana recordó que "cuando salimos, a todos no nos ha ido igual", "es una realidad que me darán por decirla, pero a la vista está". En esta línea, la artista hizo autocrítica: "Mi carrera ha ido hacia abajo". "Tuvo un impacto mediático estar tres meses y medio en televisión", pero sabía que "bajaría en cuanto la gente deje de verte por la tele". La cantante admitió sentir decepción con la recepción de los temas posteriores al boom inicial: "Cada canción funcionaba peor que la anterior, no alcanzábamos el éxito ni las reproducciones que pensábamos que merecían".