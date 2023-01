Cristina Pedroche ha decidido lanzarle un insólito pulso a los directivos de Atresmedia. La colaboradora de 'Zapeando' se ha mostrado dolida en un comunicado publicado en su cuenta personal de Instagram, en el que asegura que hace semanas realizó un casting para el que finalmente había sido rechazada.

Según la información a la que en su momento tuvo acceso YOTELE, ese formato del que habla es 'Password', que como era lógico va a presentar Luján Argüelles, tras haber sido su rostro principal durante su primera etapa en Cuatro.

"Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto", comenzó diciendo.

En su escrito, la presentadora de las exitosas Campanadas de Nochevieja de Antena 3 no tiene más opción que resignarse y asumir que no siempre se puede conseguir lo que se quiere: "¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento. Pero lógicamente esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida".

Sin embargo, Pedroche decidió dar un giro de 180º en el final de su mensaje y dejar evidente su malestar con Atresmedia, a la que lanzó una seria advertencia entre risas: "Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto. Mínimo un año más podré esperar jajaja".