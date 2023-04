Es el tema del mes, y para muchos, del año. Todo deriva de una de las polémicas más comentadas de los últimos años: los vientres de alquiler. Ana Obregón, protagonista de esta historia, ha sido madre por gestación subrogada a los 68 años, según adelantó 'Hola' y verificó 'YOTELE'. Según la revista del corazón, se trata de una niña que ha nacido sana en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami, donde en estos momentos se encuentra Ana ya con la nueva integrante de su familia.

Vida de tragedias

Tras unos años muy duros en los que tuvo que afrontar la enfermedad y posterior pérdida de su hijo Aless y el fallecimiento de sus padres, Obregón se ha visto en la necesidad de pasar a una nueva etapa vital. 'Hola' ha tenido acceso en exclusiva a las primeras imágenes de Ana Obregón con su bebé en brazos y en una silla de ruedas, justo a la salida del centro hospitalario en el que ha nacido su hija. Algo que también ha derivado en miles de críticas.

La verdad sale a la luz

Ahora, en una nueva exclusiva de la revista 'Hola', se han confirmado los rumores que llevaban tiempo sonando por redes sociales. Ana ha revelado que ella no ha sido madre, sino abuela. Ha presentado a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe".

Obregón se sincera

Además, explica que este ha sido el motivo que le "ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

"La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo", afirma. "Aless guardó su esperma antes de comenzar la quimioterapia. Los médicos así se lo recomendaron. Estas muestras estaban conservadas en Nueva York", revela.

Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida", desvela la actriz, que añade que "esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento".

¿Más?

Lo cierto es que Ana Sandra podría no ser la única hija de Aless Lequio, ya que éste quería tener cinco descendientes, según explica su madre, que no descarta volver a acudir a la gestación subrogada: "Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día". Así, la periodista preguntó si de verdad volvería a hacerlo. "Puede ser, puede ser", contestó ella.

Según desvela la revista, la pequeña se encuentra "perfecta de salud" y ha pesado tres kilos y medio. Se trata de una niña "muy buena, comilona, dormilona y tranquila". La abuela se sincera: "Yo me morí el 13 de mayo de 2020 y he vuelto a nacer el 20 de marzo de 2023. Ahora es mi obligación estar feliz para ella y, además, mi estabilidad emocional, ahora mismo, depende de ver crecer feliz a esta niña”.