Terelu Campos se abre en canal ante la cancelación inminente de 'Sálvame'. La presentadora del programa de las tardes de Telecinco ha escrito una profunda reflexión sobre este final en su blog de la revista Lecturas, explicando la importancia que ha tenido el espacio en su vida: "Puede ser un ángel y convertirse en un demonio a los 30 segundos".

"¡Cuánta gente ha renegado de verlo y lo veía a escondidas! Qué graciosos ¿no? A mí eso, me produce ternura", ha expresado la comunicadora en este publicación, definiendo a 'Sálvame' como un "programa diferentes" y una "tabla de salvación" durante su lucha contra el cáncer: "Llegar a trabajar y sentirme una más y no una enferma fue como una medicina en mi tratamiento".

Además de otros asuntos, Campos también ha realizado una confesión sobre lo que ha supuesto el magacín en su vida sentimental: "En 'Sálvame' me enamoré de un piloto y me dejó. Me volví a enamorar y, también, terminé mis relaciones con los hombres".

A pesar de estas experiencias, la comunicadora también ha puesto en relieve que conoció en 'Sálvame' a dos de personas muy importantes en su vida actual: "A dos de los hombres más importantes de mi vida: mi amigo y director, Raúl Prieto, y a Kike Calleja".