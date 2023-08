Televisión Española arranca la promoción de la octava temporada de 'Masterchef Celebrity'. El mítico formato de cocina vuelve una temporada más con su versión 'VIP' con un casting que incluye grandes personalidades de nuestro país como Toñi Moreno, Jesulín de Ubrique, Jorge Sanz, Genoveva Casanova, Los Morancos, Palito Dominguín o Tania Llasera, entre otros.

La promoción translada al jurado, compuesto una edición más por Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, a un gabinete de quejas para aclarar las dudas de los concursantes antes de saltar a la competición.

El primero en expresar sus quejas es Jesulín de Ubrique, quién no duda en hacer un obsequio a los jueces por tener "bastante mala fama". Poco después, Blanca Romero no duda en preguntar su función en el concurso. Por otro lado, Jordi Cruz aconseja a Toñi Moreno "no meter la pata". Por último, Los Morancos se dirigen al juez más estricto: "Jordi Cruz, te vamos a comer... Bueno, vamos a dejarlo".

Con el anuncio de 'Masterchef', la cadena pública encara la nueva temporada con grandes apuestas. La competición culinaria se une a 'Dúos Increíbles' y 'El conquistador' que también llegarán antes de finalizar el año.