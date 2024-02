El debate sobre 'Zorra', la canción ganadora del Benidorm Fest 2024, también llegó este lunes hasta el plató de 'TardeAR'. Ana Rosa Quintana arrancó ayer su programa poniendo sobre la mesa el revuelo generado por esta elección, aplaudida por muchos y criticada por otros. Además, la periodista también mencionó la defensa que hizo Pedro Sánchez sobre el reivindicativo tema de Nebulossa.

Marina Rivers fue de las pocas colaboradoras que aplaudieron que 'Zorra' vaya a representar a España en Eurovisión: "Yo creo que está bien que zorra también sea astuta e inteligente, como zorro, y no una puta". "A mí me encanta, yo soy una zorra con todas las palabras y me encanta", aseguró entre risas.

Cristina Tárrega, por su parte, apuntó que "desde hace muchos años que se hacen canciones más descaradas que esta". "Me parece muy bien que se haga ahora, pero no hemos inventado nada", afirmó. En esa misma línea se mostró después Ana Brito: "La canción me mola, me parece que está muy bien, pero no entiendo la polémica que se ha generado. Me parece que ya llegamos tarde, no es tan transgresor. No da para tanto el tema".

"A mí personalmente no me gusta que me llamen zorra, seré una vieja y una anticuada", añadió la tertuliana, palabras que Ana Rosa aprovechó para meter a Sánchez en el debate: "Fachosfera, fachosfera".

Cabe recordar que, por la mañana, el presidente del Gobierno había salido en defensa de la canción durante su entrevista en 'Al rojo vivo'. "A la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol", aseguró en el espacio de laSexta. "En España, todo el que no está de acuerdo con Pedro Sánchez es facha", se quejó Ana Rosa.