Lorena Gómez, la ganadora de la quinta temporada de 'OT', ha vuelto a la Academia que la dio a conocer como artista. Lo ha hecho en una visita a los concursantes de la presente edición del famoso 'talent show', que ahora emite Amazon Prime Video y que este lunes 12 de febrero celebra su semifinal. La cantante catalana les ha hablado de su experiencia en el mundo de la música y ha recordado algunos de los momentos más intensos que vivió ella a lo largo de la competición. Entre ellos, cuando Risto Mejide, entonces jurado del programa, la comparó con un consolador.

"Había un jurado que era horrible, el malo, y nos decía un montón de cosas para ponernos un poco las pilas pero yo me lo tomaba muy en serio", ha comentado Lorena sin pronunciar el nombre del presentador de 'Todo es mentira' y 'Viajando con Chester'. "Recuerdo que me dijo: Eres como un consolador, perfecta en la ejecución pero fría en el sentimiento", ha proseguido, rememorando una frase que ya entonces se convirtió en uno de los momentos míticos de la historia de 'OT'.

lorena gómez diciendo que risto mejide era el jurado horrible y malo y recordando lo del consolador 👏🏼👏🏼👏🏼 HÚNDELE #OTDirecto8F pic.twitter.com/dMPKDNQGTc — ‎rs10 x ot2023 🎹 (@rafalozzz) 8 de febrero de 2024

Eso sí, Lorena ha narrado cómo aquel comentario en 2006, cuando ella tenía tan solo 19 años, la incentivó para darlo todo en la gala, en la que tenía que interpretar 'Land of 1000 Dances' de Tina Turner. "Me dejé todo, rompí el zapato, esa gala fue increíble porque al final quien quiere, puede. Fue la canción que la gente más recuerda de aquella época", ha afirmado la cantante, que se pasó 116 días en el programa (del principio al final de su edición).

Dúo con Naiara

Durante la visita, Lorena también aprovechó para cantar junto a Naiara 'La gata bajo la lluvia', que ambas han tenido que defender a lo largo del concurso. Y para relatar algunas divertidas anécdotas, como cuando David Bisbal la subió al escenario en una prueba de sonido para cantar a su lado y cuando solicitó salir de la Academia para ir a votar (algo que confiesa que no hace nunca) como excusa para poder ver a su madre.

naiara y lorena contando lo gata bajo la lluvia #OTDirecto8F pic.twitter.com/fHL4s1LUbI — ‎rs10 x ot2023 🎹 (@rafalozzz) 8 de febrero de 2024

"Yo me presenté el primer año de 'OT' y no me cogieron, me fui un día antes e hice noche en el Palau Sant Jordi para nada", ha rememorado emocionada a los concursantes, con los que ha querido ser muy sincera: "Agradeced cada segundo de esta oportunidad porque lo que viene fuera es jodido".