Berta Vázquez y Lalo Tenorio visitaron este martes 'La Resistencia' para promocionar 'Un hipster en la España vacía', una nueva película que estará disponible en Prime Video a partir del próximo 27 de marzo. La actriz reconoció que el programa ya le había invitado "alguna vez que otra", pero confesó que no había querido ir hasta ahora.

Ante esta afirmación, Broncano quiso conocer el motivo por el que no había aceptado las anteriores invitaciones. "Porque me dabas un poquito de miedo", explicó la actriz antes de apuntar que el presentador es "una persona muy imprevisible". "Ya me lo han dicho más veces, como que genera cierta tensión el programa y tal", admitió el de Movistar Plus+.

Más adelante, tanto Berta como Lalo se sometieron a las preguntas clásicas de Broncano. La actriz eligió responder la del sexo porque le parece un tema "menos delicado" que el económico, según explicó. Dicho esto, el presentador le informó de cómo funcionaba: "Follar clásico cuenta un punto, petting 0,6 y masturbación 0,2".

"Este mes he sido más del grupo del 0,2", reconoció Berta: "Se disfruta muchísimo". Después de admitir que ha pasado "un buen mes" realizando esa práctica, la actriz puso el foco en Broncano: "Tú seguro que también. O no, bueno, no sé". "¿Qué insinúas?", bromeó el cómico: "También trabajo ese tema, por supuesto. Es un arte. A las pajas hay que forzarse".

Es mejor hacerle la pinza a Broncano y parecer un tarao que convencerle de que no quieres responder las Preguntas Clásicas™ pic.twitter.com/jbkM0JscQ4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 20 de marzo de 2024

Lalo, que anteriormente trabajaba en 'La Resistencia', tuvo que responder a la cuestión sobre el dinero que tiene en el banco. "He trabajado mucho tiempo. Tú podrías saber hasta el sueldo que yo tenía aquí, entonces puedes hacer hasta el cálculo", aseguró el intérprete: "También he malgastado mucho dinero. Vivo en el centro de Madrid, que ya de por sí es un despilfarro".

"No tengo tanto como debería, quizá", reconoció Lalo, que prefirió no entrar en detalles sobre el dinero que tiene en el banco: "Nunca he dado el dato del dinero que llevo sin que me intenten robar después". "Podría comprar un coche bueno. ¿De alta gama? No lo sé. ¿Qué es alta gama? Tendrás que averiguarlo", afirmó para echar balones fuera.