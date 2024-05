La extremeña Raquel Sánchez Silva ha vuelto a brillar en otra gala del concurso televisivo en el que participa actualmente, 'Tu cara me suena'. Metida en la piel de una de las artistas del momento, Dua Lipa, la periodista placentina transformó este viernes el plató de Antena 3 en toda una discoteca con su espectacular puesta en escena.

Convertida en la reina de la pista de baile y arropada por sus bailarines, la polifacética presentadora, a la que no se le resiste nada, ha disfrutado tanto como cuando tuvo que interpretar el papel de Nebulossa, cantando 'Zorra', la polémica canción que representará a España en la próxima edición del festival de Eurovisión.

La cantante Dua Lipa acaba de lanzar su tercer album, 'Radical Optimism', de inspiración rave británica. Sánchez Silva lo dio todo en la que ha sido la cuarta gala de 'Tu cara me suena' con el tema 'Dance the Night', de la película 'Barbie'. "Anoche en @tucaramesuena fui @dualipa. Canté y Bailamos Dance The Night en un número que fue un reto coreográfico. Gracias a todo el cuerpo de baile por ayudarme", publicada en sus redes la presentadora.

La periodista placentina es uno de los rostros más populares de la televisión. La extremeña participará también en el nuevo concurso de Antena 3, '1%', presentado por Arturo Valls. Toda una fiera televisiva que deja alto el pabellón extremeño.