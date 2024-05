Candela Peña y Tristán Ulloa se han mimetizado en Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres gallegos condenados por asesinar a su hija adoptiva, en la serie de Netflix 'El caso Asunta'. La ficción, que ha logrado escalar al primer puesto del 'ranking' de lo más visto de la plataforma en España, recrea con precisión algunos de los momentos que marcaron esta historia, una de las más mediáticas de la crónica negra de los últimos años en el país, tal y como han hecho proyectos parecidos con otros crímenes, como 'El cuerpo en llamas'.

Sin embargo, sus creadores también se han tomado algunas licencias a la hora de dramatizar la trama. ¿Cuáles son entonces las mayores similitudes y diferencias con la realidad de la serie de Netflix?

La Guardia Civil y los abogados

'El caso Asunta' utiliza las tramas de dos de los guardias civiles encargados de investigar el asesinato de la pequeña Asunta Basterra, de 12 años, para mostrar la maternidad y la paternidad desde diferentes ángulos. Mientras que Ríos (Carlos Blanco) está ejerciendo de padre de su nieta, Cristina (María León) se ha sometido a un tratamiendo de fecundación para tener un bebé.

Esta historia está dramatizada, aunque sus pesquisas sobre el caso sí que se inspiran en los agentes reales que investigaron el crimen. "El grupo de personas de la Guardia Civil era más numeroso y en la serie hemos hecho un compendio de ellos", confiesa el creador de 'El caso Asunta', Ramón Campos. Algo parecido ocurre con los abogados de Rosario Porto (José Luis Aranguren, interpretado por Francesc Orella) y Alfonso Basterra (Belén Hospido, a la que da vida Alicia Borrachero).

El juez instructor

El juez Malvar, interpretado por Javier Gutiérrez, ha sido ficcionado, aunque se basa en un personaje real: el magistrado Vázquez Taín, que se encargó de la instrucción del caso. El propio juez ha criticado la serie en el programa de Telecinco en el que colabora, 'Vamos a ver', no tanto por cómo le han mostrado a él, sino porque se haya perdido la oportunidad de "darle una honra o un pequeño gesto de cariño a la niña, a la víctima".

También denuncia cómo se retrata la justicia en esta ficción: "Me preocupa que se vuelva a cuestionar si la justicia en España es correcta y si se manipulan las pruebas. Yo no juzgué a esas personas [Rosario Porto y Alfonso Basterra], me encargué de la instrucción. A ellos les juzgaron nueve jurados y lo determinaron [su implicación en el crimen] por unanimidad. Entonces, volver a intentar otra vez sembrar dudas... Yo estoy tranquilo", ha comentado.

En cambio, todo son elogios hacia el actor que lo interpreta, Javier Gutiérrez, "un gran actor y una gran persona" a quien no tiene "nada que reprochar". "Al contrario. Creo que ha intentado hacerlo lo mejor posible para intentar dejarme en el mejor lugar, pero no se ha conseguido", ha sentenciado.

Pruebas y juicio

Bambú, la productora de la serie, es una experta conocedora del caso, que ya abordó en la serie documental 'El caso Asunta: operación Nenúfar' (disponible en Netflix), así que ha tenido especial cuidado a la hora de presentar las pruebas en contra de Rosario y Alfonso y en recrear el juicio en su contra, que se desarrolló en septiembre de 2015. Las cuerdas que se encontraron junto al cadáver y en una de las casas de Rosario, los interrogatorios, las conversaciones de los padres de Asunta en los calabozos...

Incluso hay escenas que se vieron en directo en televisión (como la entrevista a las puertas del tanatorio con la representante de la familia y la persecución de los medios a Alfonso) que se han recreado al milímetro. "Para nosotros era clave hacer un pacto de lectura con el espectador de que lo que íbamos a contar era como sucedió y los momentos que recordaban fueran tal cual", señala el productor, Ramón Campos.

También quedan en el aire en la serie los interrogantes que no se solventaron en el juicio. Así como la actitud de Rosario y Alfonso, que nunca confesaron su participación en el crimen.

El amante de Rosario

En la serie aparece otro personaje real que iba a testificar en el juicio, aunque al final su comparecencia se desechó: el amante de Rosario Porto. Se sabe que se llamaba Manuel y que estaba casado, aunque en 'El caso Asunta' le cambian el nombre a Vicente. En la producción de Netflix, de hecho, se le ve siendo interrogado por la Guardia Civil, con los que prefiere hablar lejos de casa porque su mujer están en la residencia y acaban de tener un bebé.