El año que ahora empieza viene marcado por el regreso de los universos de Juego de Tronos, True Detective y Star Wars; así como la llegada nuevas franquicias que aspiran a tener tanto éxito o más que el de sus predecesoras. El año 2024 viene plagado con títulos de interés que no nos dejarán despegarnos del televisor y mantener largos maratones de ficción serializada. No hay que olvidar que 2023 ha estado marcada por una larga huelga de guionistas y de intérpretes que han tenido largamente paralizada la industria retrasando buena parte de los estrenos tradicionales del final del verano hasta enero. He aquí una selección de lo que se nos viene encima.

The Acolyte (Disney Plus): Una serie que promete poner patas arriba el universo Star Wars al ambientarse durante una época desconocida y jamás narrada en otras películas y series de la saga galáctica, los años dorados de los caballeros jedi durante la Alta República y el inicio de su enfrentamiento con los Sith. Lejos de la saga Skywalker y hasta de los mandalorianos, se abre un nuevo camino, donde veremos cómo el lado oscuro empezó a hacerse fuerte, hasta el punto de que los Jedi tenían la obligación de acabar con cualquier sith fuera quien fuera. Mucho antes de que naciera Anakin Skywalker y que la corrupción y la burocracia hiciera tambalear los cimientos de la República, terminando con el ascenso del Imperio. En verano se estrenarán la segunda temporada de Andor y Skeleton Crew, un spin off de The Mandalorian.

Los amos del aire (Apple TV): Ahora que arrasan en Netflix las series bélicas de HBO Hermanos de sangre y The Pacific, los productores de aquellas, Steven Spielberg y Tom Hanks, vuelven a impulsar un nuevo título ambientado en la Segunda Guerra Mundial y que verá la luz este nuevo año en la plataforma de la manzana. La trama nos narra la historia de un grupo de bombarderos que se encargaron de atacar las ciudades de la Alemania nazi en una de las campañas más largas del conflicto, pero que acabó socabando el régimen de Hitler. Entre sus bazas está el pretender trasladarnos los momentos de tensión durante los combates aéreos.

Elsbeth (CBS): Parecía que con el final de The Good Fight, Robert y Michelle King se despedían de las series de abogados y daban por finiquitado el universo de Alicia Florrick. Pero, no. La pareja de showrunners recupera a uno de los personajes más delirantes de aquellas producciones, el de la excéntrica Elsbeth Tascioni (Carrie Preston) que traslada su despacho de Chicago a Nueva York. Los King, sin embargo, se limitarán a guionizar algunos de los episodios y ceden los bártulos a Jonathan Tolins y a Liz Glotzer para contarnos las vivencias del personaje en la ciudad de los rascacielos. Un personaje lo suficientemente singular para justificar que su nombre sea el de la serie, porque aquellos que la conocen saben perfectamente que es un reclamo lo suficientemente contundente.

Fallout (Amazon Prime): Tras la inesperada cancelación de Westworld de HBO así como de otros ambiciosos y caros proyectos, Jonatha Nolan y Lisa Joy se encargan de llevar a la pantalla una popular saga de videojuegos. A la espera de repetir el bombazo de The last of us, la trama nos traslada a un mundo apocalíptico ambientado en una realidad alternativa en la que la física atómica se convirtió en la principal fuente de energía tras la Segunda Guerra Mundial y en el que el mundo quedó devastado a mitad del siglo XXI por los misiles nucleares. La serie no adaptará ningún videojuego en concreto, sino que la trama transcurrirá en ese universo de ficción.

Feud: Capote vs The Swans (FX): Tras la marcha de Ryan Murphy de Netflix, resucita en FX esta serie antológica de la factoría del showrunner que llevaba unos cuantos años desaparecida del mapa. Aunque Murphy aparece aquí en las funciones de productor y como director de algunos episodios tendremos a Gus Van Sant. En formato de serie antológica, cada temporada iba a estar centrada en contarnos rivalidades históricas en la alta sociedad. La primera estuvo centrada en la relación entre Bette Davis y Joan Crawford y la segunda en teoría debía centrarse en el matrimonio entre Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, pero The Crown dejó un poco desfasada esta idea. La serie resucita ahora para contarnos una nueva historia de rencores y que se basa en lo que se cuenta en un libro inacabado de Truman Capote y del que se publicó un primer capítulo dos años después de su muerte. Allí el escritor contaba haber sufrido la traición de un grupo de amigas de la alta sociedad neoyorkina, a las que llamaba las cisnes. No se daban nombres reales, pero todo el que las conociera podía dedicar quiénes eran. Naomi Watts, Chloë Sevigny, Diane Lane y Calista Flockhart serán las protagonistas mientras que Tom Hollander encarnará a Capote.

Orphan Black: Echoes (SyFy): Seis años después del final de Orphan Black, una de las series de ciencia ficción más aclamadas de la pasada década, nos llega este spin off del que se mantienen en secreto muchos detalles de la trama, ya que por no saber, ni siquiera sabemos si tendremos clones. Sucede a Tatiana Maslany en el papel protagonista otra superheroína de Marvel, Kristen Ritter, inolvidable en la serie Jessica Jones. La serie arranca con su personaje sin recuerdos despertando en un salón tras haberse sometido a una operación quirúrgica y encontrarse con una oscura trama de manipulación genética. Dos años después de su huida, su pasado parece haberla encontrado y deberá enfrentarse a él.

The Pinguin (HBO Max): La última versión cinematográfica de Batman a cargo de Matt Reeves, nos presentaba a un irreconocible Colin Farrell en el papel del Pingüino, como señor de los bajos fondos de Gotham. Mientras el Universo DC se tambalea en la pantalla por los fracasos de las últimas adaptaciones comiqueras, nos llega esta serie donde el conocido criminal de las viñetas se parece más a Toni Soprano que al monstruoso ser encarnado por Danny DeVito en las películas de Tim Burton. Un proyecto que asienta la saga del hombre murciélago encarnado por Robert Pattinson, antes de que llegue otro flashpoints y se lo lleve de en medio en menos tiempo del que se tarda en decir arrowverso.

El problema de los tres cuerpos (Netflix): Éste es uno de los proyectos más esperados de la gran N roja para el año que viene, anunciada como la adaptación de ciencia ficción más ambiciosa. Es otra de esas series que parte de una saga literaria de éxito, cuyos libros se revalorizarán seguro cuando llegue el estreno, creada por el escritor chino Liu Cixin. Los responsables de Juego de Tronos, D. B. Weiss y David Benioff, se marchan a la competencia para hacerse cargo de la adaptación de esta obra que narra el primer encuentro de la Humanidad con una civilización extraterrestre y que está más cerca de las obras de H. G. Wells que de las películas ochenteras de Steven Spielberg. Parece que no solo contaremos con este título, ya que parece que en los despachos creativos ya se están ideados varios spin offs y series paralelas donde expandir el universo de la saga.

The regime (HBO Max): Kate Winslet vuelve a protagonizar una nueva serie para HBO, en uno de esos papeles que huelen a premio. Tras el éxito de Mare of Easttown y MIldred Pierce, la actriz interpreta ahora a la canciller de un régimen semidictatorial de la vieja Europa que empieza a tambalearse. A lo largo de estos episodios, dirigidos por Stephen Frears y Jessica Hobbs, asistimos a cómo se vive en palacio esos convulsos días, con un tono que se acerca más a la sátira que al drama. Porque no hay que perder de vista que está creada por uno de los guionistas de Successsion.

Reina Roja (Amazon Prime): La adaptación a la pequeña pantalla de la exitosa saga de novelas de Juan Gómez-Jurado es uno de los proyectos más esperados de la línea de producción española de Amazon Prime. Vicky Luengo encarna al personaje de Antonia Scott, como una mujer extremadamente inteligente que usa sus habilidades para resolver complicados crímenes, a pesar de no llevar placa. Los productores prometen ser fieles al libro, con alguna que otra licencia creativa. Si la serie es un éxito, como todo parece indicar, es más que probable que se aprueben nuevas temporadas con la adaptación del resto de libros que componen la exitosa saga.

True Detective (HBO Max): Con el subtítulo Tierra Nocturna, vuelve una de las series policiacas más aclamadas de los últimos años, pero con una trayectoria más que irregular. La cuarta entrega de True Detective llega con un relevo en la parte creativa y por primera vez Nic Pizzolatto ya no está detrás del proyecto. Le releva la cineasta Issa López, directora de 600 millas y Efectos secundarios, mientras que el papel protagonista lo asume Jodie Foster, que unos años después del éxito de El silencio de los corderos, vuelve a ser una agente de policía a la que le toca la tarea de cazar a un asesino en serie. Como la serie siempre ha contado una historia totalmente nueva en cada temporada, no hace falta haber visto las anteriores para volver a reengacharse. Aunque no va a ser tan independiente como parece, porque en los trailers ya se han dejado ver algunos de los símbolos misteriosos que los detectives interpretados por Woody Harrelson y Mathew McConaghey aparecen en el escenario de los crímenes que se investigan en ésta. Al más puro estilo Fargo, la trama nos traslada a las heladas tierras de Alaska, donde se produce el asesinato de ocho trabajadores de una estación de investigación ártica.

La casa del dragón (HBO Max): Juego de Tronos es una de las franquicias que más beneficios ha aportado a la HBO y sobre la que está trabajando en una lista de varias posibles continuaciones en permanente revisión. El primer spin off del universo de Martin nos llegó el año pasado en pleno verano, con uno de esos finales que dejaban ansiando que llegaran ya los nuevos episodios. Se ha dejado esperar, pero es que a las dificultades para los rodajes en plena pandemia, así como las huelgas de guionistas y actores han complicado un poco el panorama. La segunda entrega de la guerra civil entre la casa Targaryen nos llegará con toda probabilidad en verano y con la promesa de mostrarnos la parte más salvaje del conflicto. El final de la primera temporada nos dejó con Rhaenyra clamando venganza. Y los seguidores de Juego de tronos ya vimos cómo se las gasta un Targaryen cuando le tocan las narices. El problema es que enfrente tiene a un rival que puede ser tan bestia como ella. Lo de la boda roja promete no ser nada para lo que se nos viene encima. Sangre y fuego.