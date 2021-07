La consultora internacional Nielsen actualizó este miércoles la predicción de medallas que conseguirá España en los Juegos Olímpicos de Tokio que están a punto de empezar. Según el estudio, la cosecha será muy buena, ya que cifra en 23 el número de podios que se conseguirán: siete de ellos serán de oro. Ese pronóstico mejora en una medalla el realizado hace 100 días y, en caso de hacerse realidad, permitiría superar las 22 medallas de Barcelona-92, que siguen ahí como una frontera inalcanzable seis ediciones después.

“Vamos con muchísimas posibilidades de medallas y diplomas”, asegura el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que no se atreve a dar una cifra. La razón es sencilla. Después de un año sin competiciones o con torneos internacionales muy limitados por la pandemia, es muy complicado hacer un pronóstico de lo que se avecina en Tokio. Faltan referencias.

Entre el covid y las lesiones han caído algunos nombres importantes por el camino, como los de Rafa Nadal o Carolina Marín, dos firmes aspirantes a los podios, dentro de una expedición española que acudirá a Tokio con 321 deportistas: 184 hombres y 137 mujeres, el grupo más numeroso de la historia después del que presentó en Barcelona-92, y con un peso cada vez más determinante en los resultados de las chicas.

Explosión femenina

“El éxito del deporte femenino ha sido espectacular en los últimos años”, valora Blanco. “Sin tener la paridad por obligación, las mujeres han sido más del 40 por ciento en los últimos cuatro Juegos, lo que nos da una idea realista del gran nivel del deporte femenino”, apunta.

Una de las escasas certezas es que España acude a Japón como una potencia a nivel de equipos, con nueve selecciones, el mismo número con el que acudieron a los Juegos de Río- 2016. Esa es una de las grandes fortalezas del equipo español. Solo Japón, como anfitrión, Estados Unidos y Australia tienen más presencia en esta cita olímpica con 11 equipos. Por detrás de España en el continente europeo, aparece Francia con seis selecciones.

Eso no quiere decir que no acudan figuras a nivel individual. Niko Sherazadishvili, en judo, Sandra Sánchez y Damian Quintero, en kárate, Mario Mola o Javier Gómez Noya, en triatlón, Lydia Valentín, en halterofilia, o los abanderados Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, despuntan entre los referentes, sin contar que en esa categoría de equipos no entran el potente equipo de vela, de piragüismo, o de natación artística, antes sincronizada.

La mayoría de esos equipos que acuden a Tokio aparecen en la mayoría de las quinielas para el podio final, empezando por la selección olímpica de fútbol que este mismo jueves se pondrá en marcha contra Egipto. La presencia de jugadores de la absoluta como Pedri, Dani Olmo, Unai Simón, Oyarzábal, unos a otros como Ceballos o Marco Asensio convierten a ‘la Rojita’ en favorito.

El desafío de Pau Gasol

En esa misma situación está la selección de baloncesto, que ha conseguido armar, en torno a Pau Gasol, en su último baile, un equipo de enorme solvencia, que persigue una gesta difícil de igualar: encadenar su cuarta medalla en unos Juegos tras las platas de Pekín y Londres y el bronce de Río. Pero también podría encuadrarse a la selección femenina de baloncesto (plata en Río), a las dos de waterpolo, la masculina (subcampeona del mundo y de Europa) y la femenina (subcampeona del mundo, campeona de Europa), al balonmano masculino (campeones de Europa, bronce mundialista) y femenino (subcampeonas del mundo) e incluso a los dos de hockey hierba.

“En los deportes por equipo estamos en un nivel de excelencia. Es uno de nuestros puntos fuertes. En los últimos cinco Juegos, pero sobre todo en los tres últimos, estamos entre los que más han clasificado, siempre hemos sido el país más fuerte en Europa. Históricamente hemos tenido los mejores clubs del mundo. El desarrollo del deporte española no se entendería sin los clubs y esa es una de las bases del éxito, sacrificarse y poner todo a favor del grupo”, sentencia el presidente del COE.