Alberto Alcocer Torra (n. 1942) y Alberto Cortina Alcocer (n. 1947) son primos. Ambos nietos del célebre alcalde de Madrid Alberto Alcocer y Ribacoba (1866-1957), que tuvo el honor de serlo durante las dos dictaduras españolas, entre el 05/10/1923 y el 03/07/1924 con Miguel Primo de Rivera, y entre el 28/03/1939 y el 15/03/1946 con Francisco Franco. Franquista entusiasta, Alcocer Ribacoba escribió en el diario ‘Arriba’: «Es necesaria la ayuda de todo el vecindario para que en dos meses sea extirpada la mugre que dejaron los rojos».

Además de ser primos, Alcocer Torra y Cortina Alcocer se casaron con dos hermanas: el primero con Esther María Koplowitz y Romero de Juseu, VIII marquesa de Casa Peñalver, VII marquesa de Campo Florido y marquesa consorte de Cubas (n. 1950); el segundo con Alicia María Koplowitz y Romero de Juseu, VII marquesa de Bellavista (n. 1954). Además de esta aristócrata coincidencia, ambos son dueños de Alcor Holding, empresa propietaria del 14% de ACS (principal constructora española) y del 21% de Ence (papelera líder europea en la fabricación de celulosa de eucalipto). Por todo ello (mismo nombre, casados con hermanas y copropietarios de la misma empresa), pasaron al imaginario popular como ‘Los Albertos’.

Alcocer Torra fue hijo de José María Alcocer Moreno (1911-1993), un agente de bolsa, y Cortina Alcocer lo fue de Pedro Cortina Mauri (1908-1993), ministro franquista de Exteriores durante la descolonización del Sáhara. Ambos son licenciados en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además de casarse con dos hermanas, lo hicieron el mismo año (1969), y justamente poco después ambos comenzaron a trabajar en Construcciones y Contratas (Coycon), empresa fundada por el padre de las hermanas Koplowitz; cuando comenzó la democracia, con poco más de treinta años, ambos ya eran consejeros delegados de la empresa.

A pesar de que España vivió una brutal crisis económica entre mitad de los setenta y mitad de los ochenta, Coycon multiplicó su valor por 660, llegando su facturación a 300.000 millones de pesetas, trescientas veces más que a finales de los sesenta. En 1978 ‘Los Albertos’ compran el 5% del Banco de Fomento, perteneciente al Banco Central, y en 1982 compran el Banco Zaragozano. En 1988 venden el control de la sociedad Urbanor al Grupo KIO, lo que acabó convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia.

Sus ex socios en Urbanor les denunciaron por estafa. En 2000 fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid, pero en 2003 el Tribunal Supremo les condenó a tres años y cuatro meses de prisión, y tuvieron que vender a Barclays su participación mayoritaria (40%) en el Banco Zaragozano, logrando unos beneficios de 457 millones de euros. En 2008, el Tribunal Constitucional les volvió a absolver, y les dieron derecho a recuperar los cincuenta millones de euros que habían pagado a sus ex socios. Como derivada de este proceso, fueron condenados en 2009 por el uso de una carta falsa para intentar exculparse, a cuatro meses de prisión y 192.000€ de multa, sentencia que fue confirmada en 2011 por el Supremo. Además, algunos de los ex socios continuaron recurriendo, y en 2014 fueron condenados a pagar más de 25 millones de euros por la venta fraudulenta de Urbanor. El Supremo dejó escrito que trasladaron «de forma intencionada» a sus socios «una información parcial y alterada» sobre la negociación con el Grupo KIO, «con la finalidad de obtener un beneficio económico».

En 2016, el caso de los «papeles de Panamá» desveló que ‘Los Albertos’ también habían compartido sociedades opacas. En febrero de 2020, el diario británico ‘The Telegraph’ publicó que el primo y testaferro del rey emérito Juan Carlos de Borbón, cobró cerca de cincuenta de millones de euros como mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays. ‘Los Albertos’ formaron parte del grupo de amigos de cacerías del rey emérito, y el 20 de febrero de 2008 se presentaron en La Zarzuela con un helicóptero de su propiedad para celebrar con Juan Carlos su absolución por el Supremo.

