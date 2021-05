Apreciada Luna Reyes: Quisiera recordar a los ultracatólicos que te han criticado el Cristo sufriente que hay detrás de cada paso de Semana Santa por tu actitud.

El prójimo no es algo que ya existe. Prójimo es algo que uno decide hacerse.

Prójimo no es el que ya tiene conmigo relaciones de sangre, de raza, de negocios o de afinidad... Prójimo me hago yo cuando, ante un ser humano, incluso ante el extranjero o el enemigo, decido dar un paso que me acerque y me aproximo a él.

#GraciasLuna

Jaume Ruiz Castro

Cáceres