Estamos acostumbrados a un cierto orden de las cosas: el sol sale y se pone todos los días, las mareas suben y bajan, a cada invierno le sucede una primavera… Sabemos, aunque no queramos pensarlo mucho, que los seres vivos (ahí estamos) nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y después… pues después cada uno tiene sus teorías, o su fe, o nada, la nada fría, negra y vacía, que es otra opción.

El caso es que desde hace un tiempo estamos desplazando al ser humano del centro de la Creación. Y no, no somos -por más que muchos se empeñen- un animal más. Somos ese animal que evolucionó y gracias a la razón consiguió dominar (hasta donde le fue posible) la Tierra. Y cuidado, que por dominar no me refiero a quemar bosques y dejar los mares hechos un vertedero, sino a sobrevivir en este planeta y hacer de él una casa relativamente cómoda para nuestra especie.

Nunca se me ocurriría igualar el valor de la vida de una persona con el de cualquier otro ser, porque somos, queramos o no, y así lo creo, el hogar de un alma. Así que sí: creo que el ser humano es el centro del Universo como lo conocemos a día de hoy. Y aunque haya personas que son pura podredumbre y que son capaces de lo más abyecto, tal y como hemos visto estos días, nunca he creído que lo de quitarles la vida sirva sea lo procedente ni que esa decisión deba estar en nuestra mano.

Pero que estoy a favor de que no vuelvan a pisar la calle jamás, también, y que se cuezan en su propia salsa de iniquidad por los años de vida que les resten. Porque aunque a veces se nos olvida, el Mal habita entre nosotros y a menudo tiene la forma de los que nos rodean.