Este mes de junio que ya termina ha estado cuajado de fiestas litúrgicas importantes, Sagrado Corazón de Jesús, Corpus Christi, Inmaculado Corazón de María, San Juan Bautista, mi querido San Antonio de Padua a quien tanto recurro en mi hogar pero, para muchos católicos, el mes de junio es, también, el mes de san Josemaría, el santo de la libertad y el buen humor: “Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro de una sonrisa”. El santo de la puerta de al lado, de la sala de estar de mi casa…total, a estas alturas de mi vida hasta la loba capitolina emeritense sabe por dónde voy, a dónde quiero ir y con quien quiero estar. Gran responsabilidad porque “La resistencia de una cadena se mide por su eslabón más débil” y uno es lo que es y tiene los talentos que Dios le ha dado. Decía don Álvaro del Portillo eso de “Gracias, perdón y ayúdame más” y lo tengo grabado en la memoria que nunca falla, la del corazón, más que la de la mente. María guardaba las cosas en el corazón. Porque una memoria se pierde o tergiversa y la otra permanece; es más, la mente debería olvidar muchas cosas siguiendo el viejo adagio de que para llegar a viejo hay que tener buena salud y mala memoria. Que no nos puede impedir hacer cosas y acabarlas aunque “Para acabar las cosas hay que empezar a hacerlas”. Poco a poco, con alma y con calma: “Las almas grandes tienen muy en cuenta las cosas pequeñas”. Y no es pequeña tarea hacer sencillamente lo que tenemos que hacer, luchar por ser santos para que eso redunde en la sociedad. Luchar, como san Josemaría luchaba porque “También en estos tiempos a despecho de los que niegan a Dios, la tierra está muy cerca del cielo” y, para acercarnos al cielo: “Todas las cosas de mundo no son más que tierra, ponlas en un montón bajo tus pies y estarás más cerca del cielo” sin importarnos el qué dirán pues “Suponen los tontos, los desaprensivos, los hipócritas, que los demás son también de su condición…y como si lo fueran, los tratan”. Y, como siempre, “A Jesús siempre se va y se vuelve por María”.