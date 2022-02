Mi fascinación y mi entrega a la lectura de la obra de Luis Landero es absoluta, no me importa decirlo con tanta rotundidad. Este verano no me separé de El huerto de Emerson. No era muy extenso, así que, me permití leer y releer diferentes partes, volvía hacia atrás o aceleraba hacia delante como las experiencias de la propia vida y el acontecer, que es exactamente lo que allí se relata y cómo se relata. Esta semana fue mi cumpleaños y el primer regalo que recibí fue Una historia ridícula escrita por él, aún no la he comenzado, las ganas de hacerlo me invaden y espero que mañana, a esta misma hora, esté en esa maravillosa tarea, hasta entonces mantengo el regusto de la entrevista que Juan Cruz le ha hecho con motivo de esta última novela publicada, os la recomiendo. Me hizo reflexionar en cada una de las respuestas, las señaladas como titulares de una forma más profunda: «hay quien se reafirma en los errores solo por no conceder al oponente una disculpa» o «hay un clima tóxico que se ha inventado para hacer creer que en este país nos odiamos todos».

"Queda mucho por construir, pero hay gente dispuesta a que Extremadura sea una región fértil" La segunda de ellas requiere mucho más tiempo y dedicación de la que me atrevería a hacer ahora, aunque sí me gustaría recalcar el verbo que utiliza «inventar». Y es que es así, hay quien pretende que nos odiemos por cómo pensemos, por no coincidir en nuestros gustos de ocio, incluso casi nos obligan a decidir sobre nuestro credo en función de las etiquetas que consideren oportunas, pero tal y como prosigue Landero en su entrevista, la vida real, por suerte, no es así, quizá habrá que estar muy atentos, vigilantes, para que ese invento no termine por ser una realidad. La primera, la reciente actualidad la ha convertido en un relato fehaciente. Y continúan, pese a que nadie es capaz de entender tanta obstinación ante lo que es tan simple y sencillo de explicar, tan obvio. ¿Pero qué sucede cuándo la obstinación se convierte en perjudicial para un país? Sigo sin comprender qué conduce a Pablo Casado a Bruselas bajo 14 páginas para que España no reciba los fondos extraordinarios. Sigo sin comprender el motivo del Partido Popular de Extremadura con un historial en su gestión de 180.000 parados como hito histórico, en obstinarse en una Extremadura tan negra y tan gris con, hoy, la cifra de ocupados que supera las 414.000 personas, alcanzando la tasa de actividad más alta de la serie histórica. Aún queda mucho trabajo por delante, mucho por construir pero hay mucha gente dispuesta a que Extremadura sea una región fértil en todo su amplio sentido. Si podemos afirmar que Extremadura ha crecido en el índice de exportaciones y se han batido todos los récords alcanzando la cifra de los 2.290 millones de euros de volumen exportado es porque, por ejemplo, hay muchos y muchas trabajando desde su empresa, grande o pequeña, para hacerlo posible o un sector del campo pujante... mucha gente que se niega a verlo todo negro, y esa es la que pone y hace la verdadera realidad, con muchos matices, sin extremos, sin necesidad de jugar al subibaja del parque.