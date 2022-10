Clamor por la Atención Primaria

Da la sensación de que la administración está dejando morir la Atención Primaria. Ya se sabe que las sensaciones son subjetivas y no digo que no se estén tomando medidas, pero lo que está ocurriendo en los centros de salud de Extremadura con los médicos de familia es un sinsentido y lo están sufriendo los facultativos y los pacientes.

El sindicato médico, el colegio de médicos de Cáceres, los propios profesionales y los usuarios se están quejando continuamente y pasan los meses y nada parece solucionarse.

Esta semana ha saltado la noticia de que seis médicos de un centro de Plasencia estaban haciendo el trabajo de nueve y, según el SIMEX, la situación no es puntual, sino que se da en todas las áreas de salud de la región.

El contrato estable, el más codiciado, es el que no se está dando, según denuncian y, o no se cubren las bajas y los que están atendiendo tienen que sumar a los pacientes de algún otro compañero o se sustituye con personal que no tiene continuidad, por lo que hoy te toca un médico, pero mañana te puede tocar otro.

¿Esta es forma de valorar la Atención Primaria? Si los facultativos sufren de sobrecarga, lo que puede pasar es que al final acaben agotados y se sumen también a las bajas y, desde luego, la calidad de la atención deja mucho que desear si el médico está cansado o no te conoce de nada. Suerte aquel que pueda decir que le sigue atendiendo su médico de toda la vida porque es un bien escaso.

Los propios médicos dicen que lo son y que no se les está cuidando. Quizás por eso, los MIR no eligen Extremadura para formarse o quizás también, después de hacerlo, se marchan a otras comunidades.

No vale con decir eso de «no hay médicos» para justificar la mala calidad del servicio sanitario. Sí los hay, pero no se está haciendo lo suficiente para atraerlos y nadie dudará de que la Atención Primaria debe ser una prioridad.

En pandemia quedó demostrado que son el primer eslabón de la cadena, quizás el más valioso y, como en un castillo de naipes, si el primero se tambalea, los demás caerán.

Si no se hace algo en serio y pronto para mejorar la Atención Primaria, se saturarán las Urgencias, que ya lo están, se perpetuará la diferencia entre los que pueden permitirse la Sanidad privada y los que no y enfermedades de fácil solución se agravarán. ¿A qué esperan?