Zaragoza

Las fechas recientes de los últimos días, de salida y entrada de año así como de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, han sido festividades para disfrutarlas a tope y de la mejor manera posible, lejos de estar pensando todo el santo día en nuestro peso habitual.

Porque, afortunadamente, en este presente siglo XXI que nos ha tocado vivir, tenemos a nuestra disposición un gran número de estrategias que nos pueden ayudar a pasarlas cómodamente, es decir, sin preocuparnos un ápice de más.

Así, para no convertirte en una persona asociable, extraña u obsesionada, y que bien podría conducirte a cualquier tipo de trastorno ligado a la autoestima y a la imagen personal, los expertos en este tema recomiendan encarecidamente comer libremente todo aquello que no se encuentre contraindicado por alguna afección de salud previa, ya que no hay alimentos prohibidos, pero, de forma moderada y ¡ojo! tratando en todo momento de mantener por todos los medios -eso sí, pese a algún leve exceso que a veces como humano resulta inevitable- un equilibrio culinario.

Y es que nuestra mejor herramienta -indudablemente- es la de haber adquirido hábitos saludables espontánea y permanentemente, pudiendo considerar esta etapa cómo un auténtico desafío, pongamos por caso, el de una ola impresionante a surfear.