Núñez, Flores y Roberto

Casi a pie de pista, el presidente del Cáceres Patrimonio, José Manuel Sánchez, observaba el entrenamiento de Arturo Álvarez. Este periódico ya había informado del fichaje del sustituto de Roberto Blanco, pero el plan era anunciarlo entre la noche de este lunes y el martes. Nos adelantamos, una vez más, a los tiempos (y los modos) que querían marcar los directivos del club.

Estaba también presente en el Multiusos el empresario local Pedro Núñez, presidente de honor y hombre que en su día tuvo el peso necesario para que se despidiese a Manolo Flores del extinto Cáceres CB y que ahora ha sido el que más fuerza ha tenido para hacer lo propio con Roberto Blanco. Me consta que en las últimas fechas ha habido una ‘caza de brujas’ para conocer quién había filtrado también la llegada de Joaquín Rodríguez, el nuevo director deportivo, también por aquí antes de su anuncio oficial. Los tiros no van por ahí, Pedro. Núñez, a quien siempre se le ha reconocido su trabajo y su pasión (y sus avales, claro), ya no es partidario de esas entrevistas que tanto gustaban. Le noté cercano, pero quemado, aunque al mismo tiempo confiado en que todo puede darse la vuelta, incluso con menos fichajes de los que parece. En su día le salió bien con la llegada de Alfred Julbe, pero eran otros tiempos. Ojalá...

*Periodista