¡Ya está bien!

22 de julio de 2022, ese día en Extremadura el calor era tan intenso como la mentira que Pedro Sánchez escenificaba en la cara de los extremeños. Con el Rey a un lado y con Fernández Vara a otro prometía y prometía, mentía y mentía, sobre el tren extremeño que, como podemos ver, nunca ha llegado.

Todos, incluido él, sabían que esas afirmaciones nunca se cumplirían.

Dos años más tarde, la desvergüenza del Gobierno de España con la dignidad ferroviaria extremeña ya no tiene límites. Pensarán que ya tenemos callo y que retrasar hasta 2032 la llegada del AVE nos da igual. Se me viene a la cabeza la famosa frase del ministro de Transportes, Óscar Puente, “nos tenemos que acostumbrar” a que un tren salga ardiendo. ¡Ver para creer!

Las fechas le bailan tanto a La Moncloa como al Delegado del Gobierno extremeño, el mayor opositor del Ejecutivo Regional, que no se aclara con la llegada del AVE y con las suposiciones de lo que hará el ministro de Transporte, el ministro bloqueador de Twitter, y que da la espalda a Extremadura.

La lección de ignorar a Extremadura, sólo por estar gobernada por María Guardiola, la están aprendido bastante bien los diputados extremeños socialistas en el Congreso de los Diputados. Ellos que esta misma semana han votado NO a que el tren Ruta de la Plata sea una realidad. El propio PSOE extremeño dice NO a la dignidad ferroviaria en nuestra región, dicen NO a nuestro avance y prosperidad.

Casualmente, algunos de ellos también muy activos en redes sociales bloqueando y mintiendo a partes iguales.

Creemos que algún socialista debería dar explicaciones para saber por qué votan NO a la dignidad ferroviaria y por qué se retrasa una vez más la llegada del AVE a Extremadura. No merecemos este trato y no podemos consentir que se sigan poniendo piedras para el desarrollo de nuestra tierra.

Siguiendo con las explicaciones, y discúlpenme las inquietudes, ¿Por qué no se acelera el AVE en el tramo de Castilla-La Mancha? Dos gobiernos del PSOE que no se entienden entre ellos. Mientras tanto, los extremeños siempre siendo los perjudicados.

Extremadura no merece un tren que tenga enésimas incidencias, que salga ardiendo, que los pasajeros tengan que hacer excursiones en autobús porque el ferrocarril les deja tirados en medio de la nada. Señor Puente, señores del PSOE dejen de engañar a los extremeños y quiten el dedo del botón de bloqueo para Extremadura.

Diputado del PP en la Asamblea. Diplomado en Empresariales. Máster Business Intelligence

