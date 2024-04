¡Gracias, abuelo!

El abuelo Valentín con sus familiares / Cedida

Hace unos días se nos ha ido mi Abuelo, Delfín Hernández Hernández, hace unos días que en mi casa y en mi corazón has dejado un gran vacío. Médico desde la cuna, amante de la Vera, padre de familia numerosa y abuelo insuperable, pero lo que seguro que poca gente sabe es lo cariñoso que eras con todos nosotros, tu entrega y dedicación siempre por Manolo y tu amor puro, sincero e incondicional hacia la abuela, Abuelo ¡Ojalá tener un amor como el vuestro!, ese amor que arrasa con todo, ese amor que con el paso de los años en vez de disminuir crecía y hacía que estuvierais enamorados como el primer día, ese tipo de amor que cuando no podías ni hablar tú amor por ella te daba fuerzas para susurrarle un ¡Te Quiero! Cuánto te vamos a echar de menos.

Querido abuelo no sabes lo afortunados que hemos sido los tres de poder disfrutarte tantos años, pero si algo agradezco a la vida es que te halla dejado poder conocer y disfrutar de Gonzalo, desde pequeña he visto como te parabas con cada bebé que veías y siempre me decías ¡Mira Matildita este es el milagro de la vida! Y que razón tenías, cuanta felicidad te ha dado tu biznieto, poder cogerle, besarle hasta el último momento y pasearle orgulloso; El todavía no sabe la suerte que tiene de haber podido disfrutarte pero no te preocupes que me encargaré de contárselo.

Abuelo aquí nos quedamos con tu mejor legado, cuidaremos de Manolo y de tu queridísima Maru.

Reúnete con el abuelo Antonio, dile que le echamos de menos y al igual que hace unos años en tus letras decías que «Una de tus nietas abría cada noche la ventana para ver cuál era la estrellas que más brillaba en el cielo", hoy te digo que la seguiremos abriendo cada noche para ver cuáles son las dos estrellas que más brillan.

Abuelo te queremos con locura y no olvides esperarnos junto a tu querido álamo grande. Gracias siempre.

Matilde Hernández Albarrán

(Cáceres)