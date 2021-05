La Gerencia del área de salud de Plasencia ha vuelto a realizar un llamamiento para vacunarse sin cita en el recinto ferial. En esta ocasión, los convocados son los nacidos en 1960 y 1961, es decir, los que cumplen 60 y 61 años este 2021. Lo ha dado a conocer el alcalde, Fernando Pizarro, a través de sus redes sociales.

Tendrán que acudir este jueves, 6 de mayo, al Berrocal y, como novedad, no hay un mismo horario de vacunación para todo el mundo sino que los que pertenezcan al centro de salud Luis de Toro tendrán que acudir de nueve a diez; los que pertenezcan al de San Miguel, de diez a once y los que pertenezcan al de La Data, de once a doce.

Presumiblemente, esto evitará las largas colas y esperas de los que se presenten a la vacunación. Como siempre, hay que llevar el DNI, tarjeta sanitaria o de la compañía del seguro de salud.