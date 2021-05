El recinto ferial del Berrocal está descartado, primero porque sería «complicado» compatibilizar las vacunaciones con las atracciones de feria y, después porque no habría espacio para todas al tener que mantener las distancias de seguridad. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Plasencia está buscando un ferial alternativo. «Estamos viendo sitios, sobre todo, en el polígono».

Así lo ha adelantado el alcalde, Fernando Pizarro, quien también ha planteado la opción de repartir las atracciones en varios emplazamientos y poner algunas, por ejemplo, en el parque de La Coronación. En la avenida de la Hispanidad también las descarta debido a la celebración del mercadillo y dado que, con el montaje y el desmontaje, ocuparían la zona durante más de una semana.

Lo que el gobierno local tiene claro es que no va a llevar la feria a una zona «donde haya viviendas» y Pizarro también ha subrayado su intención de «ofrecer la oportunidad» a los feriantes. En este sentido, ha afirmado que son unos 50 puestos los que se suelen instalar en feria y «vamos a intentar que se pongan al 100%, darles una respuesta a la altura de lo que ellos reclaman», siempre que se puedan mantener las medidas sanitarias por el covid.

A la espera de una reunión

A menos de un mes para el comienzo de la feria, el 10 y 11 de junio son festivos, la plataforma de feriantes de la región está a la espera de que el ayuntamiento les llame para mantener una reunión.

Una de sus portavoces, Rosa Morgado, ha señalado que, al igual que se ha planteado en Cáceres, no quieren dejar a ningún sector fuera de la feria, es decir, «o todos o ninguno. Llevamos 21 meses parados y no podemos consentir que se quite a una parte de nuestro sector».

Por tanto, quieren que se instalen atracciones, tómbolas y puestos de comida y bebida, aunque están dispuestos a que sea en menor número del habitual y siempre con medidas. «El protocolo ya está en la guía de trabajo sanitaria», afirma Morgado. Por parte del ayuntamiento, solo señalan que "se están estudiando las diferentes posibilidades".