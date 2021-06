La Junta de Extremadura ha anunciado su intención de permitir una ampliación del horario nocturno para la hostelería y los viejos fantasmas han vuelto para la asociación de vecinos Intramuros de Plasencia. Temen que con esta apertura a la nueva normalidad vuelvan también los problemas de horarios y ruidos que llevan años denunciando.

El presidente vecinal de la asociación Intramuros, Julián Gutiérrez, es claro: «Hay que hacer cumplir la ley, con pandemia y sin pandemia». Subraya que su intención no es «cortar la actividad hostelera ni perjudicar más al sector y que sus trabajadores se vayan al paro», pero les preocupa que las medidas para resarcirles por sus pérdidas «sean permanentes», sobre todo si afectan al derecho al descanso de los vecinos.

En este sentido, recuerda que la ley establece que las terrazas «tienen un límite de horario, que son las once de la noche y de emisión de ruidos porque, a partir de esa hora, no se pueden superar los 50 decibelios».

Además, respecto a los locales de ocio nocturno, subraya que hay distintos tipos de licencias y «cada uno debe ajustarse a la suya, no pueden hacer todos lo mismo porque no es lo mismo un bar, que no puede tener música, que una discoteca, que tiene que estar insonorizada». En este caso, señala que no pueden permanecer con las puertas abiertas porque el ruido saldría al exterior, con lo que «tendrán que conjugar la salud pública en el interior».

La ley cambió en el 2019

Precisamente, recuerda que la Junta cambió la Ley de Convivencia y Ocio antes de la pandemia, en el 2019 y estableció la obligación municipal de revisar todas las licencias e inspeccionar los locales. «Dio un año para hacerlo y con la pandemia, lo amplió».

Por eso, ahora reclaman que se lleve a cabo esa revisión de locales y licencias porque «no nos oponemos a cierta flexibilidad, pero respetando la ley en horarios y ruidos». Avisan de que van a ser «exigentes», también con la obligación de dejar libre para el peatón la línea de fachada a la hora de instalar terrazas, que «no se cumple en algunas zonas del centro, ni tampoco en barrios.