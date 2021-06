Sencilla, natural, cercana y sin ínfulas, a pesar de ser una de las virólogas e inmunólogas más reconocidas de nuestro país. Así se ha presentado Margarita del Val ante un grupo de alumnos del IES Pérez Comendador de Plasencia para decirles que los jóvenes han hecho «un esfuerzo tremendo que hay que agradecer» y que la docencia es «un ejemplo» en la incorporación de las medidas de prevención.

A veces, incluso, «excesivo», ha dicho, porque, como ejemplo, ha apuntado que tomar la temperatura antes de entrar a un centro educativo no es eficaz, ya que «la máxima carga viral se tiene tres días antes de tener síntomas, esos tres días estamos esparcieron virus. Uno nunca sabe cuándo está contagiado».

No ha sido la única afirmación sorprendente en esta charla que se ha retransmitido en directo por el canal de YouTube del centro. Del Val y Elena Campos, serradillana que trabaja con la primera en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, adscrito al CSIC, se han sentado frente a los alumnos para contestar una a una a sus preguntas con claridad, como hacía en los «institutos, bares y restaurantes» antes de la pandemia.

Así, como investigadora de la respuesta inmunitaria frente a infecciones virales, ha señalado que, antes del covid-19, muy pocos científicos trabajaban con coronavirus. El CSIC preguntó quién quería hacerlo y el resultado fue que se involucraron más de 300 grupos de investigación. «Nos hemos volcado», afirma.

Además, ha destacado la gran financiación conseguida, tanto pública, como privada, e incluso de particulares. Precisamente, por esta inversión, se han podido realizar «ensayos clínicos con muchísimos voluntarios, cinco veces más en cada equipo de cada vacuna». Por eso, subraya que las vacunas «se han hecho tan rápido» y por eso también destaca que su seguridad es mayor que la de otras vacunas jóvenes porque la seguridad se basa «en el número de personas que reciben las dosis».

Todas parecidas

Así, ¿hay una vacuna mejor que otra? Para Margarita del Val, no. «Son muy parecidas entre sí. Su seguridad se ha observado con lupa, aunque riesgo cero no hay, pero cuando comes también te puedes atragantar».

Eso sí, en la polémica de vacunar primero con AstraZeneca y poner la segunda dosis de Pfizer, dice que no lo acaba de entender. «Es una anomalía complicada. Lo que pone en el prospecto de AstraZeneca y recomienda la Agencia Europea del Medicamento es la segunda dosis de AstraZeneca».

Sobre el miedo a las reacciones, tiene claro que «hay que tener miedo al virus, no a las vacunas. Por primera vez, nos han dicho lo que uno no se plantea cuando coge un coche, que puede tener un accidente». Pero subraya que las reaccionas adversas graves se han producido con una «bajísima frecuencia», mientras que la transparencia ha conseguido que ciudadanos y médicos estén más atentos y así, «pillándolo a tiempo, el riesgo es más bajo. Todos los medicamentos tienen riesgos y las vacunas son los más seguros que hay».

Los porqués

¿Por qué surgió el covid-19? Para Del Val, lo más probable es que saltara de un animal a un humano. ¿Por qué se ha extendido tan rápidamente? Porque es «silencioso, se transmite cuando no tenemos síntomas»; porque no se actuó desde el principio de forma rotunda y porque no teníamos inmunidad, afirma.

En su opinión, lo que más ha funcionado contra el virus ha sido «la prevención» y lo que menos, «el exceso de confianza».

"No es el peor enemigo al que nos hemos enfrentado, ni el más mortal"

Pero subraya que «no es el peor enemigo al que nos hemos enfrentado», la varicela y el sarampión son «tres y cinco veces más contagiosos». Ni tampoco es el más mortal porque el VIH, sin tratamiento, mataba al 90% de los enfermos.

Del Val considera que niños y jóvenes "no necesitan la vacuna" porque su sistema inmunológico es fuerte, salvo grupos de riesgo y, en cambio, apuesta por empezar a compartir vacunas. «Lo inteligente es empezar a vacunar al resto del mundo porque, de lo contrario, «habrá un colapso mundial».

"La memoria inmunitaria dura para siempre, es muy probable que con dos dosis sea suficiente"

¿Cuántas dosis serán suficientes para lograr la inmunidad? La viróloga subraya que «la memoria inmunitaria dura para siempre, es muy probable que solo dos dosis sean suficientes».

Destaca también que cada infección la refuerza, por eso, quienes han pasado el covid «tienen una inmunidad muy buena». Eso sí, no se sabe aún «si las vacunas protegen de la secuelas».

Lo que Del Val ve muy probable es que el virus no desaparezca. Eso solo se ha conseguido con la viruela. "Se quedará con nosotros y nos acabará infectando y lo mejor es que nos pille jóvenes o vacunados».