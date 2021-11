Un día. Es el plazo que ha dado el Ayuntamiento de Plasencia a la empresa adjudicataria del mantenimiento de las escaleras y rampas mecánicas para que arregle sus "deficiencias" y las vuelva a poner en marcha. De lo contrario, iniciará un expediente para imponerle una sanción y no se descarta la rescisión del contrato si el problema no se soluciona.

Así lo ha manifestado este jueves el edil de Obras, David Dóniga, al ser preguntado por la situación de las escaleras, que llevan más de una semana paradas. Según el concejal, esa parada ha sido "repentina, sin previo aviso", lo que contraviene uno de los puntos del pliego de adjudicación del servicio. Además, ha subrayado que el mismo pliego recoge que las averías deben subsanarse "de inmediato", lo que de momento no ha ocurrido.

Dóniga ha explicado que el pasado viernes día 12, él y la ingeniero técnico industrial municipal se reunieron con responsables de la empresa y estos les manifestaron que habían detectado "alguna irregularidad que podía afectar a la seguridad de los usuarios y no se arriesgaban a que hubiera algún problema". Según el edil, la empresa de las escaleras ha presentado un presupuesto por el arreglo de las "deficiencias", que asciende a unos 36.000 euros, para que se haga cargo el ayuntamiento placentino del coste, pero este no está dispuesto a asumirlo porque la empresa "debía haber realizado un correcto mantenimiento para no llegar a este punto".

De hecho, lleva con el contrato adjudicado unos tres años porque vence el próximo y se le adjudicó por cuatro años y 37.422 euros anuales, casi lo que ahora pide para arreglar unas deficiencias que, según Dóniga, no ha especificado y por eso, este miércoles se le ha remitido un nuevo requerimiento para que detalle en un informe cuáles son y la inspección que se ha realizado.

Ante las quejas de usuarios, el concejal ha explicado que el ayuntamiento se siente "indefenso, es una situación bastante injusta porque yo no puedo meter a la brigada de obras para arreglar las escaleras", puesto que al estar adjudicado el servicio tendría que salir una nueva licitación. No obstante, ha matizado que el ayuntamiento no querría llegar a la rescisión del contrato y espera que la situación se resuelva.