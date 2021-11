En el mes dedicado al cáncer de pulmón, la neumóloga y miembro del comité técnico de la AECC en Plasencia Miriam Torres hace prevención y explica la relación del tabaco con el cáncer.

¿Fuma?¿Qué opina de los médicos que sí lo hacen?

No fumo y hay que tener en cuenta que el tabaquismo es una enfermedad adictiva y, cuando uno empieza a fumar no tiene por qué tener claro que su vida se va a encaminar por la medicina. La nicotina es una de las sustancias que genera una adicción más potente y la deshabituación es más difícil.

¿Cuál es la mejor forma de evitar convertirse en fumador?

La educación, tanto en casa como en el ámbito educativo en general, el cine, la televisión... Cada vez se le está dando más importancia a no iniciar el consumo, que crea una enfermedad como es el tabaquismo y genera dependencia psicológica, por el hábito y física, debido a la nicotina, porque los receptores del cerebro se van multiplicando y cada vez necesitas consumir más cigarrillos para que los receptores estén cubiertos.

¿Por eso es tan difícil dejarlo?

Sí, va a depender del perfil del paciente porque hay gente que lo deja por sí sola porque están convencidas y otros que, aunque lo están, no son capaces y hay opciones de tratamiento farmacológico y los cursos de deshabituación tabáquica grupales, que ayudan muchísimo porque haces otra dinámica diaria.

¿Se puede dejar de fumar?

Sí y los que lo logran siempre nos dicen que están mucho mejor, que notan más los sabores, los olores, incluso influye en las arrugas, en la piel, no solo en los síntomas cardiorespiratorios.

No todo el que fuma va a tener cáncer de pulmón, pero sí tendrá más riesgo de padecerlo

Lo que se ha visto es que hasta el 90% de los cánceres de pulmón se dan en personas que han fumado, es el factor de riesgo principal y es el tercer tumor más frecuente.

Y el fumador pasivo, ¿hasta qué punto tiene riesgo de padecer cáncer de pulmón?

Aumenta el riesgo de desarrollarlo en un 35%. En alguien que haya trabajado en la hostelería cuando se permitía fumar en interiores, por ejemplo. Además, el hecho de que la madre fume durante el embarazo aumenta el riesgo de que el niño pueda desarrollar asma bronquial en la primera infancia y el riesgo de bronquitis y bronquiolitis también.

La solución sería habilitar más espacios sin humo, prohibir fumar en más zonas...?

No sabría, lo que está claro es que nos ha beneficiado a todos la prohibición de fumar en espacios cerrados. No sé si en espacios abiertos prohibir va a ser una medida exitosa porque habrá gente que, a pesar de la prohibición, va a seguir fumando, incluso en los parques infantiles, pero también al final la recomendación queda en manos del individuo y a veces no se lleva a cabo.

¿Por qué cree que no surten efecto las imágenes tan duras de las cajetillas de tabaco?

Porque no van acompañadas de información de lo que significa esa imagen. Si la persona no sabe lo que significa el enfisema, no se percata de lo que implica. Es muy importante que la gente esté informada de lo que implica el tabaquismo, de cómo prevenir las enfermedades asociadas porque hay mucha patología cardiorespiratoria y tumores a muchos niveles.

Extremadura es la CCAA donde más se fuma y hay mucha producción de tabaco y mucho empleo asociado. ¿Cómo cree que se puede conjugar con dejar de fumar?

Entiendo que el cultivo es importante para la región, pero tenemos un conflicto con la salud pública. Basándonos en la salud, habría que buscar una alternativa.

¿Qué le diría a un fumador que quiera dejarlo y no se ve capaz?

Que pida ayuda, que nosotros estamos para ayudar.