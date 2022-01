Inspirado en La Odisea de Homero, el Capitán Zérep es el nuevo Ulises del placentino Julio Pérez, trabajador municipal que dirigió durante años la universidad popular de Plasencia. Siempre había escrito, pero «nunca me había atrevido a publicar» y ahora acaba de sacar una edición especial con su primera bilogía.

Pérez se ha adentrado en la ciencia ficción para construir la historia de la misión a la que debe enfrentarse el Capitán Zérep, descubrir el último reducto de una raza alienígena con la que su planeta ha estado en guerra.

En torno a la historia, «un montón de personajes» y un «viaje de descubrimiento», de la realidad interior y personal del protagonista. Tanto que en la historia ocupan un lugar destacado las emociones y circunstancias como «el ascenso de la mujer al poder, relaciones homosexuales, abuso de poder», que Julio cree que se darán también en el año 2300 en que están ambientados los libros.

Surgieron primero como microrrelatos, pequeñas aventuras que hace siete años decidió que había que construir y planificó los dos volúmenes.

El primero, Crónica de un navegante espacial, se presentó en junio del año pasado y el segundo, Viajero en el tiempo, verá la luz oficialmente en la feria del libro del próximo año. Sin embargo, «surgió la posibilidad de hacer, de cara a las fiestas navideñas, un estuche con los dos volúmenes». Por eso, ha salido una edición especial de cien ejemplares, con la bilogía completa, que se pueden adquirir en las librerías El Tintero y El Quijote, «las que se interesaron desde el principio por mi proyecto».

Las críticas de su primer libro le han dejado «muy buen sabor de boca, porque la gente me ha dicho que es entretenido y que se lee fácilmente. Estoy muy contento porque la gente ha respondido y me apoya, hay quien lee poco y me ha dicho que lo ha leído y le ha gustado, no hay mejor premio».