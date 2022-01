La asociación de vecinos del centro de Plasencia, Intramuros, tiene claro que la situación de las terrazas de la hostelería debe volver «a la normalidad», es decir, al momento prepandemia porque, debido al covid, el ayuntamiento permitió una ampliación del número de mesas y del espacio que ocupaban, permitiéndolas incluso en la bandeja central de la plaza Mayor.

El edil de Interior, David Dóniga, ha dicho que, dada la situación actual de contagios por ómicron, las terrazas se mantendrán como están y, este lunes, el alcalde, Fernando Pizarro, ha suscrito sus palabras. Según Pizarro, «rebajan la posibilidad de contagio» y permiten permanecer al aire libre y con distancias.

Pero desde Intramuros, Julián Gutiérrez sostiene que actualmente no hay ningún tipo de restricción en la hostelería, se puede utilizar la barra y los interiores no tienen aforo, medidas que dejaron a la hostelería con el único recurso de la terraza, por lo que no entienden que se mantengan con la ampliación concedida.

Es más, Intramuros considera que se está produciendo en algunos casos y zonas un «abuso» porque las terrazas ocupan tal número de metros que «los ciudadanos tienen que ir sorteando las mesas y las sillas para pasar» y también porque, según denuncia, solo los bares, restaurantes y cafeterías pueden tener terraza, no los pubs, ni discotecas y, en algunos casos, «no se está cumpliendo».

Batiburrillo de licencias

Es más, apunta que esto está provocando que se alargue la vida de la terraza «de la tarde a la noche» y señala que se está incumpliendo también la Ley, que marca que «las terrazas tienen que estar recogidas a las once de la noche. Nosotros somos flexibles y, si no generan molestias, nos da igual, pero hay una saturación y un batiburrillo de licencias».

Por eso también piden una revisión de las licencias de terraza para determinar quién puede ponerla y quién no.

Respecto a la bandeja central de la plaza Mayor, Intramuros defiende también la vuelta a la normalidad, mientras Pizarro apuesta por seguir permitiendo terrazas porque «no han disgustado a nadie, no he oído críticas y le da mucha vida a la plaza Mayor».