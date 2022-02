Nacho Serrano vive en la plaza Mayor, en la esquina con la calle del Sol. Es por tanto, residente del centro de Plasencia y, según la normativa municipal, tiene derecho a aparcar o parar ante su puerta media hora para cargar o descargar, ya sean maletas, bolsas de la compra o a algún familiar que lo necesite. Sin embargo, ha denunciado públicamente que ya le han puesto 9 multas por esta circunstancia, la última, la noche del miércoles.

"Fui a comprar a Carrefour, aparqué en la puerta, subí a casa y, cuando bajé, me encontré la multa. No hice más que subir y bajar", explica. Cuenta además con el tique de compra que demuestra que no estuvo más de la media hora permitida. Este marca las 20.42 horas, mientras que la denuncia policial se puso a las 20.54 horas.

Según el boletín de denuncia, su coche estaba aparcado junto a "una señal vertical de estacionamiento prohibido". Serrano afirma que "no hay ninguna señal", aunque es consciente de que "en toda la plaza Mayor está prohibido aparcar, excepto a los residentes por esa media hora".

Por eso, acudió inmediatamente a la jefatura para pedir que se anulara la denuncia. Porque además no ha sido la primera, sino la novena que le ponen desde el 2011. Afirma que algunas se las anularon, pero otras las ha tenido que pagar, incluso alguna con recargo, "hasta 95 euros, a pesar de haber reclamado".

Su sensación es de "frustración e impotencia" porque considera que por parte de algunos agentes se está produciendo un "abuso de autoridad, parece que, como tienen la autoridad, pueden hacer lo que quieran".

La denuncia no se tramitará

Preguntado por la última denuncia, el concejal de Interior, David Dóniga, ha señalado que, dada la hora que era, cerca de las nueve de la noche, no estaba de servicio la policía administrativa, que es quien habría comprobado que el coche aparcado en la plaza Mayor correspondía a un residente. Sin embargo, este jueves por la mañana, "se ha comprobado y la denuncia no se va a tramitar porque es cierto que los residentes cuentan con esa media hora para carga y descarga".

Aún así, Serrano ha animado a sus vecinos a que, "si les pasa algo parecido, lo denuncien y lo hagan público". De hecho, el caso de este vecino, que pertenece a las asociaciones Intramuros y Plasencia ConVIDA, lo difundió en sus redes sociales la propia asociación vecinal.