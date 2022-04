Había ganas de salir a las calles y de recuperar las procesiones después de dos años en blanco por la pandemia y en Plasencia se ha notado. Además, el sol ha acompañado, con lo que numeroso público, algunas personas con mascarilla, pero la mayoría sin ella, se ha congregado este domingo a las puertas de la iglesia de San Nicolás para ver el desfile de Nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén, La Borriquita.

Porque además de retomar la procesión, la cofradía estrenaba recorrido al estar cerrada la catedral por los preparativos de Las Edades del Hombre. Como el paso titular no entra en San Nicolás, ha salido de Santo Domingo y ha esperado ante la iglesia a que terminara la misa del Domingo de Ramos. Una vez concluida, a las 13.25 horas, la banda Ciudad de Plasencia ha interpretado el himno de España y un grupo de escolares del colegio Madre Matilde, más de una veintena, ha abierto el desfile procesional.

Tras ellos, los 16 costaleros cargando el paso titular. Tenían libertad para llevar o no mascarilla, al no estar bajo el paso y la mayoría también ha preferido no llevarla.

La comitiva, custodiada por agentes de la Policía Local y por voluntarios de Protección Civil, ha dado la vuelta a San Nicolás para enfilar la calle Blanca hasta la plaza de la catedral.

Tras el paso, la presidenta de la cofradía, Loli Duque, junto a la presidenta de la cofradía de la Virgen del Puerto, Leonor Nogales y los maceros del ayuntamiento. Detrás, buena parte de la corporación municipal, con el alcalde, Fernando Pizarro a la cabeza, seguidos del intendente de la Policía Local, Enrique Cenalmor y miembros de este cuerpo vestidos con el uniforme de gala.

La banda de música iba detrás y, cerrando el desfile, los presidentes de todas las cofradías y hermandades penitenciales. En las calles, silencio y respeto.

Este lunes, la Hermandad de la Pasión

Este lunes, si el tiempo lo permite, la Hermandad de la Pasión saldrá a las nueve de la noche desde Santo Domingo con el Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario para desfilar hasta la calle Blanca, Catedral, San Esteban, plaza Mayor, Zapatería y vuelta a Santo Domingo.