El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha mostrado su preocupación por la situación en el centro sociosanitario y ha dado su apoyo a los trabajadores, que se han quejado de la gestión del último brote de covid.

Para Fernando Pizarro, esta es «la gota que colma el vaso» de un «deterioro en la gestión y los recursos en los últimos años. Los anuncios de mejora han sido humo». Ha señalado que se ha puesto en contacto con trabajadores y sindicatos y, «cuando recabe toda la información, me pondré en contacto con el consejero de Sanidad», José María Vergeles.

El alcalde ha puesto de manifiesto que, "en pocas ocasiones, ves un levantamiento en contra de una situación por parte del conjunto de trabajadores", que han solicitado el cese de la directora y de la dirección de Enfermería por la gestión del brote que ha obligado a cerrar el pabellón de larga estancia.

Según Pizarro, la responsabilidad "no es exclusivamente de la directora actual, sino de una desidia de años. No vamos a consentir que se juegue con las muchas familias que trabajan allí y con una atención de salud mental que ha sido un elemento de vanguardia y ahora no somos ejemplo de nada más que de lo negativo".