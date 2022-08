A las diez de la noche de ayer martes, comenzó puntual el concierto del grupo de punk irónico extremeño, como ellos se definen, Publio Virgilio y la Chusma, enmarcado en la actividad del ’20 a la Isla’ donde cada martes de agosto tiene lugar en el Parque de la Isla un evento organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Plasencia de música, magia y humor.

Un numeroso público se había situado frente al escenario, ubicado junto al restaurante La Isla de la puerta central, con sus sillas, toallas, hamacas, e incluso de pie, provistos de neveras con refrescos, patatas y, sobre todo, ganas de disfrutar de una gran noche.

Y así lo hicieron hasta que, a falta de diez minutos para finalizar el concierto, se puso a llover. Muchos de los asistentes recogieron sus pertenencias y se marcharon, otros aguardaron hasta que el chubasco cesase, y los propios miembros del grupo no sabían si podrían continuar o no. Finalmente, los técnicos comenzaron a desinstalar los equipos y a desalojar el escenario por lo que la actuación del grupo no se pudo retomar, muy a pesar de sus miembros, que habían estado ensayando mucho para que saliera perfecto, y del propio público que estaba muy animado y entregado.

Publio Virgilio, dio un gran concierto durante cuarenta minutos que la lluvia no hizo acto de presencia. Ahora están ya inmersos en nuevos proyectos y conciertos llenos de ganas y energía.